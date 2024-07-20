½éÆü¤Ï¼êÅû²Ö²Ð¤òÈäÏª¡Ä°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡ØË¶¶µÀ±àº×¡Ù²ÐÃì¤¬10mÄ¶¾å¤¬¤ê²Ð¤ÎÊ´¹ß¤êÃí¤°
¡¡7·î19Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖË¶¶µÀ±àº×¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢½éÆü¤Ï¼êÅû²Ö²Ð¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¶¶µÀ±àº×¤Ï¡¢¼êÅû²Ö²ÐÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¤ëµÈÅÄ¿À¼Ò¤ÎÎãº×¤Ç¡¢19Æü¤Ï»á»Ò¤é¤¬¸Þ¹òË¾÷¡¦ÌµÉÂÂ©ºÒ¤Ê¤É¤ò´ê¤¤¤ª¤è¤½350ËÜ¤Î¼êÅû²Ö²Ð¤òÊôÇ¼¤·¡¢½ç¤Ë²ÐÃì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¤µ10¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë²ÐÃì¤È¹ß¤êÃí¤°²Ð¤ÎÊ´¤Ë¤âÉ½¾ð°ì¤ÄÊÑ¤¨¤Ê¤¤»á»Ò¤é¤ÎÍ¦ÁÔ¤Ê»Ñ¤Ë¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¶¶µÀ±àº×¤Ï21Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢20ÆüÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£