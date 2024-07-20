ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤Ï²ò½ü¤â¡¢°ú¤Â³¤·Ù²ü¤ò¡ÄÂç±«¤Ë´Ø¤¹¤ë»³¸ý¸©µ¤¾Ý¾ðÊó
¸áÁ°11»þ27Ê¬¡¢²¼´ØÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤ÏÂç±«¤Ë´Ø¤¹¤ë»³¸ý¸©µ¤¾Ý¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Éô¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢20ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»³¸ý¸©¤Ç¤Ï¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²¼´Ø»Ô¡¢Ä¹Ìç»Ô¡¢Çë»Ô¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï
Ä«Á¯È¾ÅçÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤¹¤ëÇß±«Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤Ë¤è¤êÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢»³¸ý¸©¤Ç¤Ï¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î±«¤Î¼Â¶·¡Ï
¹ß¤ê»Ï¤á¡Ê19Æü23»þ¡Ë¤«¤é20Æü10»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ
¡Ê¥¢¥á¥À¥¹¤Ë¤è¤ëÂ®ÊóÃÍ¡Ë
Ä¹Ìç»ÔÌýÃ«129.0¥ß¥ê
Çë»ÔÅÚ¸¶47.0¥ß¥ê
ÈþÇª»Ô½©µÈÂæ46.5¥ß¥ê
¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡Ï
ÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£