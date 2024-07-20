¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¡¡ÖÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤ÇÊÖ¤êºé¤¤òÌÜ»Ø¤¹¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬19Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢SNS¤Ë¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÂçÅýÎÎ¸õÊä¤ËÀµ¼°¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï½ËÊ¡¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½Æ·â»ö·ï¤òÈóÆñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¼¡´üÂçÅýÎÎ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÎÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï18Æü¤Î¶¦ÏÂÅÞÂç²ñ¤Î±éÀâ¤Ç¤â¡¢¡Ö»ä¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ê¤é¡¢ÀïÁè¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÏÂÊ¿¤ÎÃç²ð¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤âSNS¤Ç¡¢±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£