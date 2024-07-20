ÌÔ½ë¡¢ºîÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇÀ²È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤òÄ¾·â¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ç»àË´»ö¸Î¤â
¡¡ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÇÀºî¶ÈÃæ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯5·î¤«¤é9·î¤ËÅÄÈª¤Ê¤É¤Ç¤ÎÇÀºî¶ÈÃæ¤ËÇ®Ãæ¾É¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï2013¿Í¤È¡¢²áµî5Ç¯¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤âË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ç¾®¤µ¤ÊÀðÉ÷µ¡¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤¿ºî¶ÈÉþ¤òÃå¤ë°¤¿·¥È¥Þ¥ÈÉô²ñ¤ÎÇÀ²È=2022Ç¯8·î¡¢²¬»³¸©¿·¸«»Ô¡¢JAÀ²¤ì¤Î¹ñ²¬»³Äó¶¡
¡¡2022Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÇÀºî¶È»ö¸Î¤Î¤¦¤Á¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»àË´¼Ô¤Ï29¿Í¤Ç¡¢»àË´»ö¸ÎÁ´ÂÎ¤Î12.2%¤òÀê¤á¤¿¡£10Ç¯Á°¤Î12Ç¯¤Ï6.0%¤Ç¡¢Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¸º¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³ä¹ç¤ÏÇ¯¡¹¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¯À¸¤ÏËèÇ¯7¡¢8·î¤¬8³ä¤Ç¤³¤Î»þ´ü¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢70Âå°Ê¾å¤¬9³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤ë¡£
¡¡Æ±¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÀ¶È¼Ô¤Ï¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Ç1¿Í¤Çºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£1¿Í¤ÇÈª¤Ë½Ð¤«¤±¤Æµ¢¤é¤º¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ÈÂ²¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿»àË´»öÎã¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Å»ö¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë¼«±ÄÇÀ¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ð´´ÅªÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Ï24Ç¯¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç111Ëü¿Í¡£¤¦¤Á7³ä¤¬65ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢¹âÎð²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤â¡¢°¦É²¸©¤äÊ¡²¬¸©¤Ê¤É¤Ç¡¢ÇÀºî¶ÈÃæ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë»àË´»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾Ê¤Ïº£Ç¯¡¢5·î¤«¤é7·î¤òÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¸¦½¤¼Â»Ü¶¯²½´ü´Ö¤ËÀßÄê¡£ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äJA¤Ê¤É¤¬ÇÀ¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¸¦½¤¤ò³«¤¯¤è¤¦Â¥¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Î¾É¾õ¤äÂÐºö¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¸¦½¤ÍÑ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤â½é¤á¤ÆºîÀ®¤·¤¿¡£¡ÊÂçÂ¼Èþ¹á¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Áòº×,
ÇÛÀþ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
°ÖÎîº×,
¿À»ö,
¥À¥¤¥¹,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹