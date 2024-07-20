ÃËÁõ¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¿À¡õ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿À¹ßÎ×¡ª¡Ö¥ª¡¼¡ª¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡ª¡×¤Ï7·î27Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷¡ª
7·î27Æü(ÅÚ)¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤é11»þ25Ê¬
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¡¡
MC¡§¥Ò¥í¥ß¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº
VTR¡§³¹¤æ¤¯¿Í¡¹¤Î¡Ö¥ª¡¼¡ª¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡×
¢£ÃËÁõ¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¿À¤¬¹ßÎ×¡ª
²£¿Ü²ì¤Ç¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Î½÷À¤òÈ¯¸«¡ª
Èà½÷¤¬¿ò¤á¤Æ¤¤¤ë¿ÀÍÍ¤Ï¡¢ÃËÁõ¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥¦¥£¥ë¤µ¤ó¡ª
Èà½÷¤Ï¶ÚÆù¤ä¹ü³Ê¤ò³Ê¹¥¤è¤¯¸«¤»¤ëµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸åÆü¡¢¥¦¥£¥ë¤µ¤ó¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ø¹Ô¤¾®Æ»¶ñ¤Î»È¤¤Êý¤Î¥³¥Ä¤ä¡¢¼ê¤Î·ì´É¤òÉâ¤¾å¤¬¤é¤»¤ëÊýË¡¤Ê¤ÉÃËÁõ¥³¥¹¥×¥ì¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¥¦¥£¥ë¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë3¿Í¤ÎÃËÁõ¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬½¸¹ç¡ª
ÃËÁõ¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡ª
¢£¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿ÀÍÍ¤¬¹ßÎ×¡ª
¸¶½É¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î½÷À·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÀÍÍ¤Ï
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÉÚÂô¥Î¥Ü¥ë¤µ¤ó¡ª
·Ý½ÑÅª¤Ê¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¹¹ð¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«¡¦ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤ÏÌó1000¿Í¤â¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤âÅý³ç¤·¤¿¥¹¥´¥¤Êý¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤Ë°ìÅÙ¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Ì´¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿
³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î½÷À¤òÉÚÂô¤µ¤ó¤¬¿À¥á¥¤¥¯¡ª°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¢£ZÀ¤Âå¤ËÂç¿Íµ¤¡ªºîÉÊ¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬·×5²¯²óÄ¶¤¨¡ª
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï½é´é½Ð¤·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¿À¤¬ÅÐ¾ì¡ª