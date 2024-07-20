ÊÆ¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡¢Íè½µ¤«¤éÁªµó³èÆ°ºÆ³«¤Ø¡¡Å±Âà°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤«¤é¤ÎÅ±Âà°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢Íè½µ¤«¤éÁªµó³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¤À¤±¤Ç¿·¤¿¤Ë12¿Í¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤¬¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ËÁªµóÀï¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¿Í¿ô¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅ±Âà¤òµá¤á¤¿Ì±¼çÅÞµÄ°÷¤Ï35¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢Á´µÄ°÷¤Î1³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¶á¤¯Å±Âà¤ò·èÃÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï19Æü¡¢À¼ÌÀ¤Ç¡ÖÍè½µ¡¢ÁªµóÀï¤ËÌá¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÁªµóÀï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¸½ºß¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¡¢Áªµó³èÆ°¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï19Æü¡¢¾É¾õ¤Ï¡ÖºòÆü¤è¤êÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£