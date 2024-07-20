¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡ÈÆÊÌÚ¤Î»³Ãæ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È¤¢¤ë¼Â²È¡É¤Ç°é¤Ã¤¿°æ¾åºé³Ú¡Ê24¡Ë¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È
¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò»Ï¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢NHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î³«Àß¡¢¥ì¥·¥ÔËÜ¡Ø°æ¾åºé³Ú¤Î¤ª¤Þ¤â¤ê¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Î½ÐÈÇ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£°Ê³°¤Ç¤Î³èÆ°¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁüÂ¿¿ô¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥Ö¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê°ÛÀ¤³¦¡Ä¡ÈÆÊÌÚ¤Î»³Ãæ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È¤¢¤ë¡É°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡¤½¤ó¤Ê°æ¾å¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¡£¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¬¤Ê¤¼¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°æ¾å¤µ¤ó¤Ë»Ò¤É¤â»þÂå¤ÎÁÇ´é¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿2²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¡¡©»³¸µÌÐ¼ù¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
Ê¸½¸¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤é¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡Ä
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¤Î°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯²÷³è¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢°æ¾å¡Ë¡¡¤¤¤ä¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë1¿Í¤Ç¿Þ½ñ¼¼¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë1·³¥°¥ë¡¼¥×¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤ÏÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1·³¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¡¢¿Í¤È°ã¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Íß¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥¹¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¤·¡¢Í§¤À¤Á¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼ø¶È¤Î»þ¤Ï¼ê¤òµó¤²¤º¡¢³Øµé°Ñ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤¤¡£
°æ¾å¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤òÊ¸½¸¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢NHK¤ÎE¥Æ¥ì¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥Ã¥¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¥¢¥¤¡ª¥Þ¥¤¡ª¤Þ¤¤¤ó¡ª¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¸½¸¤¬¥¯¥é¥¹¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤«¡©¡×¤È¡¢¤¹¤´¤¤¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡£¤³¤ó¤ÊÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌ´¤òÉõ°õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀäÂÐ¤Ë½Ð¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
°æ¾å¡¡Åö»þ¡¢¡Ø¥¢¥¤¡ª¥Þ¥¤¡ª¤Þ¤¤¤ó¡ª¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤À¤·¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÁ´Á³±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÆ´¤ì¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤½¤¦»×¤¦¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤«¤é»ä¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë°ú¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¿Þ¡¹¤·¤¤¤°¤é¤¤´è¸Ç¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤âÀäÂÐ¤Ë½Ð¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´è¸Ç¤µ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÀÊÂØ¤¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¢¡
¡¡°æ¾å¤µ¤ó¤Î´è¸Ç¤µ¤Ï¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÀÊÂØ¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¿Í¤«¤é¹¥¤¤ÊÀÊ¤òÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¥Ü¥¹Åª¤ÊÂ¸ºß¤Î»Ò¤¬¡Ö»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÊ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¯¤¸°ú¤Á°¤«¤é¸À¤¤Ä¥¤ê¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»Ò¤ÈÆ±¤¸ÀÊ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤ÆºÇ½é¤Ë¤½¤ÎÀÊ¤òÁª¤Ö¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤È¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡
¡½¡½Åö»þ¡¢¥¯¥é¥¹Ãæ¤Î¶õµ¤¤¬Åà¤êÉÕ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°æ¾å¡¡¤ß¤ó¤Ê¡¢¡Ö¤¨¤§¡¼¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¤¹¤´¤¤±óÎ¸¤¬¤Á¤À¤±¤É¤è¤¯¹Ô¤¯¤Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Æ¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¯¤¸°ú¤¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¤½¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬¤¯¤¸°ú¤¤Ç¤½¤ÎÀÊ¤òÁª¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤³¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¤Ë×ÖÅÙ¤¹¤ë¤Î¤ÏÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¡¢ÉáÃÊ¤ÏÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤ÇÛ£Ëæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»þ¤Î¼¹Ãå¿´¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤é¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¤ÎºîÀï¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡½¡½³Ø¹»¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¾ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
°æ¾å¡¡±¿Æ°²ñ¤È¤«¤ÇÌÜÎ©¤ÄºîÀï¤ÏÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã»µ÷Î¥¤È¤«¥ê¥ì¡¼¤ÏÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Í£°ì¡¢ÌÜÎ©¤Æ¤¿¤Î¤¬¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Ã»¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤ËÃ¦Íî¼Ô¤¬½Ð¤Æ¿Í¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Þ¤Ç»Ä¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤Ê¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿´ÇÙµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ÆÄ¹µ÷Î¥¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤È¡¢¡Ö°æ¾å¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¤ó¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬²÷´¶¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿ÌÜÎ©¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬¤Î¤Á¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤¹¤´¤¯³è¤¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¡¼Éô¤ËÆþ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇÀ³Ê¤¬°ìµ¤¤ËÍÛµ¤¤Ë
¡½¡½Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°æ¾å¡¡¤¤¤¨¡¢Ãæ³Ø¤ÏÀ³Ê¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç±¢µ¤¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìµ¤¤ËÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃæ³Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥Ð¥ì¡¼Éô¤ËÆþ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Éô¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤°¤Ë¸ý¤Ë½Ð¤·¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£
¡¡¾®³Ø¹»»þÂå¤ËÊ¸½¸¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³Ø¤Ç¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Î¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤È¤«¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
°æ¾å¡¡¤½¤Îº¢¤Î»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤ÏÆÊÌÚ¤Î»³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤«¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³«¤±Êý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤È¤¡¢³¤ÂÝ¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤À¡£¤À¤Ã¤¿¤é·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤È¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¤·¤¿Êª¤Þ¤Í¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡©
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
°æ¾å¡¡·Ý¿Í¤¬¥À¥á¤Ê¤é¡¢¼¡¤Ï²¿¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¡¢½÷Í¥¤«¤Ê¤È¡£¤Û¤ó¤È¼ºÎé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±éµ»¤À¤Ã¤¿¤éÂæËÜ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ë¤â1mm¤°¤é¤¤¤Ï²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤Ã¤ÆÅö»þ¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢¹Í¤¨¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÀõ¤Ï¤«¤Ç¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡
¡¡2015Ç¯¡¢15ºÐ¤Î»þ¡¢Âè40²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ë±þÊç¤·¡¢°æ¾å¤ÏÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª¿³ºº¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î¤Ç¤â¥À¥ó¥¹¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Êª¤Þ¤Í¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤òÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
°æ¾å¡¡¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡¢Mr.¥Ó¡¼¥ó¤ÎÊª¤Þ¤Í¤Ç¤¹¡£Mr.¥Ó¡¼¥ó¤Ï¡¢DVD¤È¤«¼Ú¤ê¤Æ¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í§¤À¤Á¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¦¥±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó¥¦¥±¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£Mr.¥Ó¡¼¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇï¼ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¤¼¤ó¤¼¤ó¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿³ºº°÷¤ÎÊý¤Ë¡Ö²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ö½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
ÈýÌÓ¤ÎÂÀ¤µ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¶Ã¤«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼Mr.¥Ó¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°æ¾å¡¡ºÇ½ª¿³ºº¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Á°È±¤ò¤ª¤í¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âºÇ½ª¿³ºº¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¡Ö¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÁ°È±¤ò¾å¤²¤Æ¡¢´é¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°ì¼þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤½¤Î¾ì¤ÇÁ°È±¤ò¾å¤²¤¿¤é¡¢¿³ºº°÷¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤ÈýÌÓ¤À¤Í¡ª¡ª¡×¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÄ¼Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¤Ë¤â¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤Ë¶Ã¤«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡ÖMr.¥Ó¡¼¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡¢Êª¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈýÌÓ¤¬ÂÀ¤¤¤³¤È¤ä»³¤ÎÃæ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸«¤ì¤Ð1¤Ä¤ÎÉð´ï¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¡á»³¸µÌÐ¼ù¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡ý°áÁõ¾ðÊó
¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Å¡ÅMARIA¡ÊMARIA JAPAN GROUP¡Ë
¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@mariajapangroup.com
¡¦·¤¡Å¡ÅMANA¡Ê¥³¥ó¥³¥ë¥Ç¥£¥¢¡Ë
¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info-concordia@mana-l.com
¡Ò¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¤¹¤´¤¯¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÈýÌÓ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÈÈýÌÓ¤À¤±¤¬ÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡É°æ¾åºé³Ú¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Êº´Æ£ ½Ó¡Ë