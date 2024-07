講談社から、2025年に聖地・アナハイムのディズニーランド・リゾートが70周年を迎えることを祝して「Disney PARKS PERFECTGUIDEBOOK 2024-2025」が登場!

講談社「Disney PARKS PERFECTGUIDEBOOK 2024-2025」

© Disney

発売日:2024年7月23日

価格:2,490円(税込)

販売店舗:全国書店、Amazon、楽天ブックスなど

ディズニーのオフィシャルマガジン、月刊「ディズニーファン」編集部が贈る、海外のディズニーパークガイド最新版が5年ぶりに登場☆

2025年に70周年を迎えるカリフォルニアディズニーランド・リゾートを現地で体験したい方、初めて海外パークを体験する方はもちろん、久しぶりに訪れるという方も満足できる最新情報が盛りだくさん。

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

カリフォルニア2パーク、フロリダ4パーク、そして香港のガイドはアトラクションやエンターテイメント、さらに新しいメニューやグッズも数多く紹介、ホテルの情報も掲載し、アメリカと香港のディズニーリゾートを存分に楽しめる1冊になっています。

© Disney

© Disney / Pixar

レストランの紹介ページでは、レストランそれぞれのオススメメニューから、食べ歩きスナックまで幅広く紹介。

見た目も楽しいカラフルなドリンクや、キャラクターモチーフのフードまで掲載されています◎

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

さらに、お食事中にキャラクターが登場するキャラクターダイニングなど、事前に知っておきたい情報がたっぷり!

お土産選びにうれしい、ショップの紹介ページもあります。

© Disney

巻頭では、事前に必ず知っておきたいディズニーリゾート7大ニュースをハイライトでお届け。

ここでは人気のアウラニ・ディズニー・リゾート&スパ コオリナ・ハワイ、上海ディズニーリゾート、ディズニーランド・パリの情報も紹介しています。

© Disney

香港ディズニーランド・リゾートからは、2023年オープンしたばかりの「ワールド・オブ・フローズン」のアトラクション、エンターテイメント、メニュー、ショップの詳細をレポート☆

カリフォルニアのディズニーランド・パークからは、リニューアルしたトゥーンタウンの素晴らしさをお届けします。

© Disney

フロリダのウォルト・ディズニー・ワールドからは、マジックキングダム・パークで話題を集める映画「トロン:レガシー」の世界が体験できる未来型コースター「トロン・ライトサイクル・ラン」の魅力などを徹底レポート!

ディズニーランド・パリでは、ドローンを駆使した「ディズニー・エレクトリカル・スカイ・パレード」を開催中。

夜空を彩るドローンパレードが眠れる森の美女城の上空で鮮やかなイルミネーションを繰り広げる様子を紹介しています。

さらにディズニー・クルーズ・ラインの新しい船や、カリブ海にオープンする2つめのアイランド・リゾートのニュースも☆

また、各地のパークで遊ぶ時にはなくてはならないアプリの最新情報も盛り込まれています。

憧れの海外パークに初めて出かける方から、久しぶりに訪れる方、そしていつか行ってみたいけどまずは誌面で雰囲気を味わいたい方まで、夢の世界を目指すすべての人の強い味方になる1冊!

講談社「Disney PARKS PERFECTGUIDEBOOK 2024-2025」は、2024年7月23日より全国書店、Amazon、楽天ブックスなどで発売です☆

