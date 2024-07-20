ºî²È¡¦ÃÄµ´Ï»¤ÎÀ¸¤Êý¡¡¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤È¤Î°Õ³°¤ÊÀÜÅÀ¡Ä¡Ö»Å»ö¤Ç¤âÎø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¶¸¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¿ÍÀ¸¤Ï°ì½Ö¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£»Å»ö¤äÍ·¤Ó¤ËË×Æ¬¤·¤í¡½¡½¤³¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ºÇ´ü¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç°ì¿´ÉÔÍð¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿ºî²È¡¦ÃÄµ´Ï»¤µ¤ó¡Ê1931¡Á2011¡Ë¤¬º£½µ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡£¼Â¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¸òÍ§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÄ¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤¢¤Î¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤È¤ÎÀÜÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÊÔ½¸°Ñ°÷¡¦¾®Àô¿®°ì¤µ¤ó¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ÎËë°ú¤¤òÁ°¤ËÊú¤¤¤¿ÄüÇ°¡¢Ìµ¾ï´Ñ¤òÃµ¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥á¥á¥ó¥È¡¦¥â¥ê¤Ê¿Í¤¿¤Á¡×¡£°ÎÂç¤Êºî²È¤Î¿ÍÀ¸Ç÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¢¤ÎÍî¸ì²È¤È!?¡¡¸òÍ§´Ø·¸¤Ï¹¤«¤Ã¤¿À¸Á°¤È¡¢°äÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Áòµ·¤ÎÍÍ»Ò
¡Ö°ì´ü¤ÏÌ´¤è¡¢¤¿¤À¶¸¤¨¡×
¡¡»ýÉÂ¤ÎÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤¬ºÆÈ¯¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤È2Ç¯¤°¤é¤¤¡×¤È°å»Õ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö´õË¾¡×¤È¡ÖÀäË¾¡×¤¬¤´¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤ì¤º¡¢¥ª¥í¥ª¥í²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö²Ö¤È¼Ø¡×¤Ê¤ÉÇØÆÁ¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿´±Ç½¾®Àâ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿ºî²È¡¦ÃÄµ´Ï»¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¡¦¹õ´ä¹¬É§¡Ë¤Ï¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¿ÍÀ¸¤òî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°ì´ü¤ÏÌ´¤è¡¢¤¿¤À¶¸¤¨¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÄ¤µ¤ó¤Ï°¦¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ï¼¼Ä®»þÂå¸å´ü¤ËÀ®Î©¤·¤¿²ÎÍØ½¸¡Ö´×¶ã½¸¡×¤Ë¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£¸¶Ê¸¤Ï¡Ö²¿¤»¤¦¤¾¡¡¤¯¤¹¤ó¤Ç¡¡°ì´ü¤ÏÌ´¤è¡¡¤¿¤À¶¸¤¨¡×¡£ÊÔ¼Ô¤ÏÌ¤¾Ü¤Ç¡¢¸½ÂåÉ÷¤ËÌõ¤¹¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤¯¤µ¤Ã¤Æ¡£¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤Æ°ì½Ö¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤è¡£»Å»ö¤äÍ·¤Ó¤Ë²æ¤òËº¤ìË×Æ¬¤·¤í¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤óÃæÀ¤¤Î¤³¤Î»þÂå¡¢½îÌ±¤Ï¿©¤¦¤ä¿©¤ï¤º¤ÎÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Æ¯¤±¤ÉÆ¯¤±¤É²æ¤¬Êë¤é¤·³Ú¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¡¢¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö°ì´ü¤ÏÌ´¤è¡¢¤¿¤À¶¸¤¨¡×¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊüÆ¢¼Ô¤À¤Ã¤¿ÃÄ¤µ¤ó¤ÎÉã¤â¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°¦¿Í¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤ó¤À¤ê¤È¡¢¥Ç¥«¥À¥ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤Õ¤ó¤¾¤êÊÖ¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÃÄ¤µ¤ó¤ÏÉã¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç¤âÎø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¶¸¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¡§2002Ç¯9·î11ÆüÍ¼´©¡Ö°ì¸ì°ì²ñ¡×¡Ë¡£
¡¡½Å¤¿¤¤¿Õµ¡Ç½¾ã³²¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÕÉÔÁ´¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿Í¹©¡Ê·ì±Õ¡ËÆ©ÀÏ¤ò°ì»þ¤ÏµñÀä¤·¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤âÃÇ¤Ã¤¿¡£±äÌ¿¼£ÎÅ¤ÏË¾¤Þ¤º¡¢Èþ¿©¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢¤¿¤Ð¤³¡¢Ìë¤Î°û¿©Å¹ÄÌ¤¤¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËÞ¿Í¤Î»ä¤â¡Ö¤¨¤¨¤¤¡¢¤³¤ÎºÝ¤À¤«¤é¶¸¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°Î©Á£¤¬¤ó¤ÇÃËÀµ¡Ç½¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤âÎø°¦¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¹ü¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤¬ÄË¤¤¡£ÃÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸«»ö¤ÊÀ¸¤Êý¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤Æñ¤·¤¯¡¢ºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤á¤á¤·¤¯¥¸¥¿¥Ð¥¿À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¾ºî¡Ö¿¿·õ»Õ¡¡¾®ÃÓ½ÅÌÀ¡×
¡¡º£²ó¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢ÃÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÌá¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯5·î6Æü¡£¶»Éô¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¤¿¤á79ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë·ÐÎò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Ï¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¡£³¹Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¶â¾ë´Û¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è´Û¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£±Ç²è´Û¤¬Í·¤Ó¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤òÂ´¶È¸å¡¢»¨»ï¤Î·ü¾Þ¾®Àâ¤ä¿·¿Í¾Þ¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¤Î·Ð±Ä¤äÁê¾ì¼è°ú¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¼ºÇÔ¡£Ãæ³Ø¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤âÌ³¤á¡¢²¿¤È¤«À¸·×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢SM¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö²Ö¤È¼Ø¡×¤ò»¨»ï¡Ö´ñëý¥¯¥é¥Ö¡×¤ËÏ¢ºÜ¤·¤ÆÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãøºî¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£
¡¡1970Ç¯Âå¡¢°ìÌö¿Íµ¤ºî²È¤Ë¡£ºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆü³è¤Ê¤É¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤Ç¤â¥Ô¥ó¥¯±Ç²è¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£¾´ý¹¥¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢89Ç¯¤Ë¤Ï»¨»ï¡Ö¾´ý¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤ÆÈ¯¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÃÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¿¿·õ»Õ¡¡¾®ÃÓ½ÅÌÀ¡×¤Ê¤É¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤ò°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¡£ÅÒ¤±¾´ý¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Î¿¿·õ»Õ¡×¡Ö¿·½É¤Î»¦¤·²°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾®ÃÓ½ÅÌÀ¤µ¤ó¡Ê1947¡Á1992¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë50ÈÖ°Ê¾åÂÐ¶É¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¿ÍÊÁ¤ò¼èºà¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡´Î¹ÅÊÑ¤Ç»à´ü¤ÎÇ÷¤Ã¤¿¾®ÃÓ¤µ¤ó¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ÎÆþ±¡ÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÄ¤µ¤ó¤Ë¤ªÎé¤È¤·¤Æ¾´ý¤Î¶ð¤ò´óÂ£¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÄÓ¿¢¤Ç¤Ç¤¤¿À¹¤ê¾å¤²¶ð¤Ç¡¢20Ëü±ß°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢ÃÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸í²ò¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£»¨»ï¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥í¥¦¥½¥¯¤È¹ÓÆì¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖËÍ¤ÏÊÑÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾®Àâ¤Ï¿©¤¦¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿ÃÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¾¦Çä¤È¤·¤Æ¤ÎÆðÊ¸³Ø¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£5²¯±ß¤Î¹ëÅ¡¤¬¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤â¸«¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼Ò²ñ¤Îµ°Æ»¤äÀ¤´ÖÂÎ¡¢Ê¿ËÞ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤«¤é³°¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯±Ç²è¤Î½Ð±é¼Ô¤ä¥ä¥¯¥¶¼Ô¡¢Áê¾ì»Õ¡¢ÅÒ¤±¾´ý»Ø¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢À¤´Ö¤ÎÄìÊÕ¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯°¥´¿¤äÌ·½â¤ò°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¿ïÉ®¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºÊ¡¦°Âµª»Ò¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ä¤Ä²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿°Âµª»Ò¤µ¤ó¡£1999Ç¯¡¢¡ÖÆýË¼¡×¡Êºî»ì¡¦²Ö°æ»ç¡¢ºî¶Ê¡¦»ÍÊý¾Ï¿Í¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£É×¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö²Ö¤È¼Ø¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ54ºÐ¡£¿·¿Í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÃÙ¤á¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤¬ÃÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¼¤ÈÍÅ±ð¤Ê¥à¡¼¥É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÏÁþ¤Þ¤ì¸ý¤òÃ¡¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Ï¶¦¤Ë¾Ð¤¦´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ç²è¡Ö²Ö¤È¼Ø¡×¡Ö¹õé¬é¯É×¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÆü³èºîÉÊ¤Ç70Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦Ã«¥Ê¥ª¥ß¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤â²û¤«¤·¤¤¡£Åö»þ¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Î·§ËÜ¤Ç¥é¥¦¥ó¥¸¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï11Ç¯Á°¤Î2013Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡18ºÐ¤Î¤È¤¶å½£¤«¤é¾åµþ¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì±Ç²è³¦¤Ë¡£Ê¸¹ë¡¦Ã«ºê½á°ìÏº¡Ê1886¡Á1965¡Ë¤Î¡ÖÃ«¡×¤È¾®Àâ¡ÖÃÔ¿Í¤Î°¦¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ê¥ª¥ß¤«¤éÌ¾Á°¤ò¤È¤ê¡¢¡ÖSM¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£ÌµÍýÌµÂÎ¤Ê¶ÛÇû¥·¡¼¥ó¤«¤éÎ©¤Á¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¯¤ë¹áµ¤¡£ÃË¤ÎËµ¤é¤Ç²÷³Ú¤Ë¤à¤»¤Ó¤Ê¤¬¤éÌÜ¤Î±ü¤Ë¤Ï¤É¤³¤«ÃÑ¤¸¤é¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃ«¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶ìÇº¤òÀö¤¤Íî¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í´ÖÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µ´Ï»Å¡¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤ÏÃÄ¤µ¤ó¤Î¸òÍ·Ï¿¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¸ø¼°Åª¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¿Í´Ö¤Ï·ù¤¤¤À¤Ã¤¿ÃÄ¤µ¤ó¡£¼«Âð¤Ë¤Ï¤ä¤¿¤é¤È¿Í¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê´ñ¿ÍÊÑ¿Í¤äÄ¶ÍÌ¾¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢°Ï¸ëÂç²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌëÃæ1»þ¤´¤í¡¢¤¢¤Î°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¡Ê1928¡Á1996¡Ë¤â¥¦¥¤¥¹¥¡¼»ý»²¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£°¯Èþ¤µ¤ó¤Ï¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡×¤È²¼ÂÌÍú¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î°¯Èþ¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤¬Ã«¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó°¯Èþ¤µ¤ó¤ËSM¤Î¼ñÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¿ÍÀ¸ÃÌµÁ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥¦¥Þ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÃÄ¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¡©¡¡º£ÈÕ¡¢¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´»Ò¤ÇÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¶á½ê¤Î¿Í¤âÂç´î¤Ó¡£¥µ¥¤¥ó¤ò¤Í¤À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤âÃÇ¤ê¤â¤»¤º¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ø¤Î¤ß¤Á¤Ï¡¡ÃÄµ´Ï»¼«ÅÁ¡×¤Î¤¢¤È¤¬¤¤Ë¡¢¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·Ä¹¤¤¤¬¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ÔÃ¯¤¬Íè¤è¤¦¤È°¯Èþ¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¤â·ù¤Ê´é¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Äí¤ËÌÌ¤·¤¿½½Æó¾ö¤ÎºÂÉß¤ÇÂçÀª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÈà¤Î°ì¼ï¤Î¿ÍÀ¸ÏÀ¤ò¸ì¤ê¡¢¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤â¤·¤ß¤¸¤ß¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÀ£¡¢Âç¥¹¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤Î¿¿»÷¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤»ö¤À¤Ã¤¿¡£¶á½ê¤Î¿Í¡¹¤Ï°¯Èþ¤µ¤ó¤Î¿Í´ÖÀ¤Ë¿¼¤¯´¶Æ°¤·¤¿»ö¤Ï¤¿¤·¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿°¯Èþ¤µ¤ó¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ï¡Ê¼ÆËô¤ÎÆÒ¤µ¤ó¤Î¤½¤ì¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤¬¡ËÀäÌ¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ì¤¤áã¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤ò°Ï¤à¿Í¡¹¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¤êÎÞ¤°¤ó¤À¤ê¤·¤ÆÈà¤ÎÏÃ½Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡Õ
¡¡ÃÄ¤µ¤ó¼«¿È¡¢¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¼«Ê¬¤Î´î¤Ó¤È¤·¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÃÄµ´Ï»Å¡¤ÏÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¾Ð¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÃÄ¤µ¤ó¼«¿È¡¢¡ÖÀ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¼Ø¤Î¤ß¤Á¤Ï¡×¤Î¤¢¤È¤¬¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÀÍß¤¬¿Í´Ö¤ÎËÜÇ½¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤ÐÀÊÊ¤Ï¿Í´Ö¤Î½ÉÌ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿³Ñ²½¤¹¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤ÇÀ¤Î¼ñ¸þ¤¬Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤ÆÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤Ï½µ´©»ï¤Î¼èºà¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤ÙÊÑ¼Á¤È¤«ÊÑÂÖ¤Ê¤É¤È¤ª¤Ã¤Æ¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡Õ
¡¡¤¦¡¼¤à¡£¤±¤À¤·Ì¾¸À¤À¤Ê¤¢¡£ÇËÅ·¹Ó¤ò¶Ë¤á¤¿¿Â»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¾¸À¤Ç¤¢¤ë¡£À®¸ù¤âÌ¾À¼¤â¤Ê¤²¤¦¤Ã¤Æ¡¢¼Úºâ¤ÎÆàÍî¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¤¤È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿79ºÐ¤Î¿ÍÀ¸¡£¤¤¤Ä¤âÏÂÉþ»Ñ¤ÇÍ¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó³¹¤Î²ÎÉ±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½í¤è¤¦¤³¤µ¤ó¡ÊÈó¸øÉ½¡Á2018¡Ë¡£¥°¥µ¥ê¤ÈÆÍ¤»É¤¹¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¡¢¹Ô´Ö¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ëÉé¤Î¶«¤Ó¡£Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤ÎÄË¤ß¤È¸ÉÆÈ¤ÈÉÔ¹¬¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´ó¤êÅº¤Ã¤¿½í¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡£
¾®Àô¿®°ì¡Ê¤³¤¤¤º¤ß¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë
Ä«Æü¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷¡£1961Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·Ê¹µ¼ÔÎò36Ç¯¡£°ìÅÙ¤â´ÉÍý¿¦¤Ë½¢¤«¤º¸½¾ì¤ò´Ó¤¤¤¿Á´¹ñ»æÍ£°ì¤Î¡ÖÂç½°Ê¸²½Ã´Åö¡×µ¼Ô¡£Åìµþ¼Ò²ñÉô¤ÎÍ··³µ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¤Ï¡¢ÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÏ¢ºÜ¤ä¥³¥é¥à¤òÃ´Åö¡£¡ØÆÒ¤µ¤ó¤ÎÅÁ¸À¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÎ¢¾¼ÏÂ»ËÃµ¸¡¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÀäÌÇ´í×ü¼ïµ¼Ô¡¡·²ÇÏ¤ò½ñ¤¯¡Ù¡Ê¥³¥È¥Î¥Ï¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¤âÂ¿¤¤¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô