Novel Coreが、7月24日に新曲「MBTI」を配信リリースする。

(関連:【映像あり】Novel Core出演&新曲先行公開、YouTube企画『How's it going 2.0』)

同楽曲では、Novel Coreのハウスバンド THE WILL RABBITSでDJ/マニピュレーターを務めるK LARK a.k.a KOTAをプロデューサーに迎えた。性格診断の“MBTI”に絡めたユーモア溢れる新曲に仕上がっているという。

また、7月19日に公開されたNinja We Made It.のYouTube企画『How's it going 2.0』にNovel Coreが出演。リリースに先駆け、動画内で同楽曲の音源が初公開されている。さらに同日深夜に、Novel Coreがナビゲーターを務める『TURNING BACK』(J-WAVE)にて、フル尺音源が初オンエアされた。

(文=リアルサウンド編集部)