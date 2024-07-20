¶âÅÄÊþ»Ò¤È¿¹¾Ä¤¬Î¥º§¤òÈ¯É½¡Ö¸ÍÀÒ¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤·¤¿¾å¤Ç²ÈÂ²¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡À¼Í¥¤Î¶âÅÄÊþ»Ò¡Ê£µ£±¡Ë¤ÈÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿¹¾Ä¡Ê£´£±¡Ë¤¬£²£°Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢Î¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¶âÅÄ¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢»ä¶âÅÄÊþ»Ò¤È¿¹¾Ä¤Ïº§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¸ÍÀÒ¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤·¤¿¾å¤Ç²ÈÂ²¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Î¥º§¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÈÂ²£³¿Í¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿´¤À¤±¤Ï²ÈÂ²¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ä¤¯¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é£±£µÇ¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÌ´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¡É¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌ¼¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÌ¼¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌ´¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ä¤¯¤ó¤Ë¤Ï¶áÂå¸Þ¼ï¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌ´¤â¤Ç¤¤Æ¡¢»ä¤¬´¶¤¸¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾Ä¤¯¤ó¤ÈÌ¼¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬À¸³è¤«¤é¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡É×¤Î¿¹¤âÎ¥º§¤òÊó¹ð¡£¡ÖÀèÆü¡¢»ä¿¹¾Ä¤È¶âÅÄÊþ»Ò¤Ïº§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¸ÍÀÒ¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤·¤¿¾å¤Ç²ÈÂ²¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö»ä¡Ê¿¹¾Ä¡Ë¤Î¶áÂå¸Þ¼ï¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌ´¤â¤Ç¤¤Æ¡¢ºÊ¤ÎÊú¤¨¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤·¤«¤·²¿ÅÙ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤âÌ´¤òÄü¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂç¹¥¤¤ÊºÊ¤Î¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹°Ù¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òºñ¤ê½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤¬¡¢¡Ø¸ÍÀÒ¾å¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò¤ä¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºÊ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤â¤³¤Î°Æ¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿ÍÛ©¤¯¡¢º§°ù´Ø·¸¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡ÈÀäÂÐ¤ËÌ´¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤Ë·ëº§¡££±£·Ç¯£¶·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÅÄ¤Ï¹â²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤·¤ê¤«¤¸¤êÃî¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤ª¤·¤ê¤«¤¸¤êÃîÌò¡¢¡Ö¤¢¤º¤Þ¤ó¤¬Âç²¦¡×ÈþÉÍ¤Á¤èÌò¡¢¡Ö¥¢¥¯¥Ó¥¬¡¼¥ë¡×¥¢¥¯¥ÓÌò¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£ÌÀ¤ë¤¤Å·Á³¥¥ã¥é¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£É×¤Î¿¹¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢£²¿Í¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ú¶âÅÄÊþ»Ò¤ÎÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢»ä¶âÅÄÊþ»Ò¤È¿¹¾Ä¤Ïº§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¸ÍÀÒ¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤·¤¿¾å¤Ç²ÈÂ²¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²£³¿Í¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿´¤À¤±¤Ï²ÈÂ²¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ä¤¯¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é£±£µÇ¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÌ´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¡É¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ËÌ¼¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÌ¼¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌ´¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ä¤¯¤ó¤Ë¤Ï¶áÂå¸Þ¼ï¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌ´¤â¤Ç¤¤Æ¡¢»ä¤¬´¶¤¸¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾Ä¤¯¤ó¤ÈÌ¼¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬À¸³è¤«¤é¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ¡¹£°¤«£±£°£°¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òµÙ·Æ¤Ê¤·¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ì´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬¿É¤¯¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤â¾¯¤·ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ä¤¯¤ó¤Ï»ä¤Î¾Ð´é¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤³¤ÇÌ´¤òÄü¤á¤ëÁªÂò»è¤òÁª¤Ö¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Èà¤ÏËÜÅö¤ËÅØÎÏ²È¤Ç²æËý¶¯¤¯¤Æ¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤ò»ä¤Î¤»¤¤¤ÇÄü¤á¤ë¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢²¿ÅÙÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â"Ì´¤òÄü¤á¤ë"¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¼«¿È¤â¾Ð´é¤Ç¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌ¼¤ÎÁ°¤Ç¤â¥¦¥½¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤·¡¢¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òºñ¤ê½Ð¤·¤¿»ä¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢¡Ø¸ÍÀÒ¾å¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò¤ä¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶³Ð¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ïº§°ù´Ø·¸¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð"ÀäÂÐ¤ËÌ´¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ä¤¯¤ó¤ËÌ´¤òÄü¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»ä¤â¾Ð´é¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾Ð´é¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î¿´¤¬ÆóÅÙ¤È¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤¬²æ¤¬²È¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾ï¼±¤È¤Ï°ã¤¦ÁªÂò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²3¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë3¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¤¤ÊÌ´¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·Á¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÌ¼¤¬Ì¤Íè¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ä¤¯¤ó¤Ë¤âÌ¼¤Ë¤â¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤âËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤È¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¿¹¾Ä¤ÎÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢»ä¿¹¾Ä¤È¶âÅÄÊþ»Ò¤Ïº§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¸ÍÀÒ¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤·¤¿¾å¤Ç²ÈÂ²¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²£³¿Í¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿´¤À¤±¤Ï²ÈÂ²¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é£±£µÇ¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æü¥Ì´¤òÄÉ¤¦¤³¤Èü¥¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ËÌ¼¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÌ¼¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌ´¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»ä¡Ê¿¹¾Ä¡Ë¤Î¶áÂå¸Þ¼ï¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌ´¤â¤Ç¤¤Æ¡¢ºÊ¤ÎÊú¤¨¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤ÈÌ¼¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤êÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄºÊ¤Î¾Ð´é¤¬À¸³è¤«¤é¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿»ö¤â£±£²£°¡ó¤Ç¼è¤êÁÈ¤àºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òµÙ·Æ¤Ê¤·¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿É¤¯¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜ¿Í¤â»ä¤â¾¯¤·ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏºÊ¤ÎÄìÈ´¤±¤¿ÌÀ¤ë¤µ¤È¾Ð´é¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºÊ¤Î¾Ð´é¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤³¤ÇÌ´¤òÄü¤á¤ëÁªÂò»è¤òÁª¤Ö¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·²¿ÅÙ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤âÌ´¤òÄü¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂç¹¥¤¤ÊºÊ¤Î¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹°Ù¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òºñ¤ê½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤¬¡¢¡Ø¸ÍÀÒ¾å¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò¤ä¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºÊ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤â¤³¤Î°Æ¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿ÍÛ©¤¯¡¢º§°ù´Ø·¸¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ðü¥ÀäÂÐ¤ËÌ´¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ü¥¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ì´¤òÄü¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¾Ð´é¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾Ð´é¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î¿´¤¬ÆóÅÙ¤È¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤°Ù¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²£³¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²ÈÂ²£³¿Í¤ÇÂç¤¤ÊÌ´¤â³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾ï¼±¤È¤Ï°ã¤¦ÁªÂò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÊþ¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÌ¼¤¬Ì¤Íè¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Êþ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÌ¼¤Ë¤â¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤âËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤È¤â»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£