バレーボール元日本代表・宮下遥さんの現役ラストプレーが、GAORA SPORTSで21日に『ありがとう宮下遥】第72回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会』と題して放送される。宮下さんが自らプレーを振り返る。宮下さんは岡山シーガルズで活躍し、今年5月の「黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会」をもって現役引退。悲願の初優勝を果たし、有終の美を飾った。番組では、宮下さんがスタジオに登場し、引退試合となった決勝戦「岡山 vs デンソー」(5月6日)を振り返る。

13歳の時に実家を離れ、以来15年という長い年月を岡山で過ごしてきた宮下さん。近況について「引退してからこんなに長い期間を実家で過ごしたのは初めて。朝起きて『あぁ、もう練習しなくていいんだ…』と思うことが悲しい時もあり、ほっとしている時もある、そんな毎日を過ごしている」と報告。黒鷲旗の決勝戦については「1プレー1プレーに思いを込めてプレーしました。私だけでなく川島キャプテンも最後の試合ということで、なお一層チーム一丸となって戦えたと思っています」と語っている。「バレーボール on GAORA SPORTS」の公式Xでは、宮下さんが「私の現役最後の試合、GAORA SPORTSでぜひ見てください」と呼びかけ。インスタグラムでは馬野雅行アナから花束を贈られる感動的な様子も公開された。また、同番組にあわせ、『【ありがとう宮下遥】Vリーグプレイバック』も放送。15歳2ヶ月でのV・プレミアリーグデビュー戦となった「岡山 vs 久光製薬」(2009年11月28日)と「岡山 vs 日立」(2016年1月17日)の2試合もプレイバック。15年間にわたり岡山シーガルズ一筋でプレーした宮下さんの、記憶と記録に残る名試合を厳選して届ける。■【ありがとう宮下遥】Vリーグプレイバック岡山 vs 久光製薬(2009.11.28開催)/岡山 vs 日立(2016.1.17開催)7月21日(日)正午〜 午後3時30分8月30日(金)午前11時30分〜午後3時(再放送)■【ありがとう宮下遥】第72回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会〜女子決勝〜岡山 vs デンソー(2024.5.6Asueアリーナ大阪)出演:宮下遥・馬野雅行7月21日(日)午後3時30分〜午後5時45分8月30日(金)午後3時〜午後5時5分(再放送)