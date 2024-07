Newspeakのメジャー1stアルバム『Newspeak』発売を記念して開催された一夜限りのライブ<Newspeak Major 1st Album 『Newspeak』 Release Party>が、7月19日渋谷WWWにて開催された。アルバムの楽曲を彷彿とさせるSEが流れメンバー登場、ライブがスタートするとお客さんのボルテージが上がり、「Silver Sonic」「Leviathan」とアグレッシブな楽曲が続き、序盤から一気に熱気に包まれた。その後もライブで人気のナンバーを織り交ぜながら、アルバムに収録されている楽曲中心にパフォーマンスが繰り広げられた。

Newspeakメジャー1st アルバム『Newspeak』



WPCL-13565 2,700円(税抜)1.What If You Weren’t Afraid?2.White Lies3.State of Mind4.Alcatraz5.Before It’s Too Late6.Leviathan7.Be Nothing8.Higher Than The Sun9.Blue Monday10.Silver Sonic11.Bleed12.Tokyo13.Nokoribihttps://newspeakjp.lnk.to/NSPK・TOWER RECORDS、HMV、TSUTAYA、その他CDショップ:セルフライナーノーツ・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天BOOKS:アクリルキーホルダー・セブンネットショッピング:ピック※デザインは後日発表いたします。※一部取扱いのない店舗もございます。※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。