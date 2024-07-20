¸µÇµÌÚºä46¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¡ÖÊì¤Î¼¡¤Ë»ä¤ÎÁ´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡×¡¡¹â¹»Æ±µéÀ¸¤Ç¿ÆÍ§¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ëº§½Ë¤¤Êó¹ð
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î½÷Í¥¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¡Ê29¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÊì¤Î¼¡¤Ë»ä¤ÎÁ´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡×¤À¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂÀÍÛ¤³¤ÈÄ«ÆüÆà±û¤Î·ëº§5²¯Ç¯ÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¤è¤¦¤ä¤¯½Ë¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä«ÆüÆà±û¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ä«Æü¤È¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢Âç¿ÆÍ§¡£Ä«Æü¤Ï22Ç¯8·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡ÊÃÙ¤¹¤®¡Ë¡×¤È·ëº§¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤Ï»ä¤Î¹¬¤»¡×¡Ö#Êì¤Î¼¡¤Ë»ä¤ÎÁ´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡×¡Ö#¤Ê¤ª¤ê¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä«Æü¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«Ç½Ûê¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¡£¡Ö#3ËçÌÜ¤ÏÀäÂÐ¤Ë»ä¤¬·ëº§¤·¤¿¼Ì¿¿¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¤é¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£