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気象庁によりますと、2つの熱帯低気圧が発生したということです。

【画像①～⑩】熱帯低気圧の進路と主要エリアの向こう16日間の天気予報

熱帯低気圧の1つは沖縄に接近か

このうち、フィリピンの東で発生した熱帯低気圧は、中心の気圧は1004ヘクトパスカル、最大風速は15メートルで、最大瞬間風速は23メートルとなっています。

今後の進路予想図は【画像①】の通りです。

熱帯低気圧の中心は、

【21日午前6時】台風に発達の見込み：フィリピンの東 中心気圧998hPa、中心付近の最大風速18メートル（最大瞬間風速25メートル）

【22日午前3時】位置：フィリピンの東　中心気992hPa、中心付近の最大風速23メートル（最大瞬間風速35メートル）

【23日午前3時】位置：フィリピンの東　中心気985hPa、中心付近の最大風速30メートル（最大瞬間風速40メートル）

【24日午前3時】勢力　強い　位置：沖縄の南　中心気970hPa、中心付近の最大風速35メートル（最大瞬間風速50メートル）

【25日午前3時】勢力　強い　位置：東シナ海　中心気955hPa、中心付近の最大風速40メートル（最大瞬間風速60メートル）

の予想となっています。

もう１つの熱帯低気圧は？

また、南シナ海で発生した熱帯低気圧は、中心の気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は15メートルで、最大瞬間風速は23メートルとなっています。

今後の進路予想図は【画像②】の通りです。

【21日午前6時】台風に発達の見込み：南シナ海 中心気圧998hPa、中心付近の最大風速18メートル（最大瞬間風速25メートル）

【22日午前3時】位置：南シナ海　中心気998hPa、中心付近の最大風速18メートル（最大瞬間風速25メートル）

【23日午前3時】熱帯的気圧　位置：トンキン湾　中心気1002hPa

の予想となっています。

全国各地の天気への影響は？

また、雨はいつごろ降るのか、【画像③～⑩】は今後16日間の主要エリアの天気の予想です。

今後の台風情報にご注意ください。