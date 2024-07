東京都心、品川駅や御殿山庭園のすぐそばに構える東京マリオットホテル。

都心のここちよい緑につつまれる品川・御殿山の佇まいはそのまま、世界中の旅慣れた人々に愛される、インターナショナルなおもてなしを体験できます。

東京マリオットホテル

場所:140-0001 東京都品川区北品川4-7-36

東京マリオットホテルは、東京都心、品川駅や御殿山庭園のすぐそば、羽田空港や成田空港から鉄道でも訪れることができる交通の利便性も高い立地。

東京国際フォーラムや東京ビッグサイトにも行きやすい距離にあります。

都心のここちよい緑につつまれる品川・御殿山の佇まいはそのまま、世界中の旅慣れた人々に愛される、インターナショナルなおもてなしを体験できます。

今回はそんな東京マリオットホテルの客室、レストラン、設備などを紹介します。

ルーム(客室)

デラックスツインエグゼクティブ デラックスツインエグゼクティブ プレミアデラックスツインエグゼクティブ プレミアツインファミリールームプレジデンシャルスイートザ・ゴテンヤマスイートロイヤルスイートスーペリアキングスーペリアコーナーキングデラックスキングエグゼクティブ スーペリアキングエグゼクティブ スーペリアコーナーキングエグゼクティブ デラックスキングエグゼクティブ プレミアデラックスキングエグゼクティブ プレミアキング

人数、ベッドタイプ、グレードにあわせて選択できる客室。

プレジデンシャルスイート

面積:108平米

室数:1室

ベッドサイズ:W160cm×L200cm 2台

プレデンシャルスイートは、白と紫を基調にした客室。

108m2と、最も広いタイプの客室です。

デラックスツイン

面積 38平米

室数 95室

ベッドサイズ W120cm×L200cm 2台

東京マリオットホテルでもっともスタンダードなデラックスツインの客室。

デラックスキング

面積 38平米

室数 52室

ベッドサイズ W180cm×L200cm 1台

デラックスグレードはキングサイズも用意されています。

エグゼクティブラウンジ

営業時間:

6:30〜10:30 朝食

10:30〜22:00 オールデイタイム

17:00〜20:00 カクテルタイム

開放的な眺望が広がる21階〜25階に位置するエグゼクティブ フロアを予約、または会員プログラム「マリオットボンヴォイ(Marriott Bonvoy)」でプラチナエリート会員以上のステータスを持つ宿泊者は、エグゼクティブラウンジを利用できます。

軽食、ソフトドリンク&スナック、カクテルを提供しています(全てセルフサービス)

17:00〜20:00のカクテルタイムでは、カクテルに合うメニューをはじめ、

ホテルメイドの美味しいメニューが種類豊富に揃っています。

眺望豊かなエグゼクティブラウンジでの朝焼けからきらめく夜景まで、落ち着いた空間で心ゆくまで寛げます。

レストラン

レストランは、オールデイダイニング「ラウンジ&ダイニング G」では、朝食から、ランチ、アフタヌーンティー、ディナーまで提供されています。

「ペストリー&ベーカリー GG Co.」では、毎朝ホテルで焼いたパンや、パティシエが丁寧にやきあげたケーキ、ドリンク類を購入できます。

オールデイダイニング「ラウンジ&ダイニング G」朝食

営業時間: 6:30〜11:00(LO: 10:30)

※ブッフェのご提供は10:30まで、お席のご利用は11:00までとなります。

※土日祝日はご宿泊のお客様のみのご案内となります。

料金:4,500円(税金・サービス料込み)

内容:ブッフェ朝食

朝食はブッフェスタイルで提供。

優しい光の入る吹き抜け17mの開放的なロビーアトリウムで、ふわふわのオムレツや、ホテルで焼き上げたプレミアム食パン、フルーツジュースなどを楽しめます。

和食メニューも充実。

お好みのメニューを盛り合わせれば、自分だけの和朝食の完成です。

スペシャリティメニューはブリュレフレンチトースト。

自家製のレーズン入りブリオッシュにたっぷりのアパレイユを染みませ、しっとりと焼き上げています。

クリームブリュレのように表面をバーナーで炙ってカリっと仕上げ、食感とリッチな香りを楽しめます。

ディナー

ディナーはG’s GRILL DINNER COURSEとG’s COMBO DINNER COURSEなどコース料理を中心に提供。

おすすめは「G’s COMBO DINNER COURSE」

種類豊富な前菜に続き、ボリューム満点のグリル料理が楽しめます。

フィットネスサロン

フィットネスエリア

営業時間:24時間

料金:2,200円/泊(税込)(Marriott Bonvoy会員のお客様は無料)

※14歳以下のお子様のご利用はお控えください。

様々なトレーニングマシーンを完備したフィットネスサロン。

フィットネス施設が心と体をリフレッシュさせ、より充実したホテルライフを過ごせます。

御殿山庭園

東京マリオットホテルの南側にある御殿山庭園。

約2000坪の広さを誇り江戸時代から桜の名所として知られ、御殿山の昔ながらの面影を今に伝える日本庭園です。

庭園内には、チャペル「ザ・フォレスト」や建築家・磯崎新氏が設計した茶室「有時庵(うじあん)」も。

春の桜、新緑、そして秋の紅葉などの四季折々の表情を見せてくれる庭園。

宿泊時にぜひ癒しの時間を体験してくださいね!

品川駅から無料送迎バスで約5分。

便利な立地ながら都会の喧噪から離れられる癒やしの空間です。

自然あふれる環境と上質なサービスがつまった東京マリオットホテルの紹介でした。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 客室・レストラン・ラウンジを紹介!東京マリオットホテル 徹底ガイド appeared first on Dtimes.