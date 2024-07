香りを通してアーティストの活動資金を支えるクラウドファンディング型サービス！Colorless「F&NOTE(ファンノート)」

Colorlessが、フレグランスグッズに特化したクラウドファンディング型サービス「F&NOTE(ファンノート)」の提供を、2024年7月29日(月)より開始します。

Colorlessが、フレグランスグッズに特化したクラウドファンディング型サービス「F&NOTE(ファンノート)」の提供を、2024年7月29日(月)より開始!

アーティストオリジナルのフレグランス制作に加え、専用サイトの運営から商品発送まで同社が一貫して行うサービスです。

リリースを記念し、先着5社限定で特別トライアルの受付を開始します。

【F&NOTE(ファンノート)開発の背景】

「推し活」という言葉をよく耳にするようになった昨今、今や推し活人口は1,000万人規模となり、日本人の4人に1人、Z世代では60%以上に「推し」がいると言われています。

推し活関連消費は、エンターテインメント市場で非常に重要な位置を占めており、中でもグッズ商品の売り上げは非常に大きく、アニメ・アイドル関連のグッズ市場だけでも年間数千億円規模に上ります。

「会えるアイドル」「会えるアーティスト」が増え、今まで遠かった存在が近くなったことで、より愛や熱意を持ってアーティストを応援するファンも多くなりました。

その一方で、持続可能な活動資金の調達ができず、活動を止めてしまうアーティストも少なくありません。

活動資金の調達方法はライブの実施、CDやグッズ販売、ファンクラブの運営など様々ですが、初期投資リスクがあったり、高単価な消費が狙いづらいのが現状です。

同社では、「好きなことを、好きだと言える世界をつくる」ことを信条に、好きなことを仕事にする「アーティスト」と好きな推しを応援する「ファン」を支えるサービスを提供できないかという想いから、「F&NOTE(ファンノート)」の開発に至りました。

【F&NOTE(ファンノート)とは?】

F&NOTE(ファンノート)は、香りを通してアーティストの活動資金を支えるクラウドファンディング型サービス。

「新たなグッズを作りたいけど初期コストが高い」

「アーティストの活動資金をもっと集めたい」

「限られた人数の中でファンクラブ運営は負荷が大きい」

といったアーティストやプロダクションの方々の課題を解決します。

ファンノート(=ファンの香り)は、リアルに身に着けられるファンマークを意味し、アーティストを象徴する香りを身にまとうことで、視覚や聴覚だけでなく嗅覚をも刺激することで、アーティストとファンの繋がりを強くします。

完全受注生産で、かつ、小ロットで香りグッズを制作できるため、アーティストやプロダクション側の初期コスト0円ではじめられ、在庫リスクを抱える心配がないことが特徴です。

【先着5社限定!特別トライアルプラン】

小ロットでもお客様のニーズに合わせた香り、デザインをカスタマイズ可能な特別プランを用意されました。

サービス開始を記念して、先着5社限定でトライアル受付を2024年7月29日(月)より開始します。

<トライアルプラン概要>

・商品 :香水(30ml)

・香り :18種類の香料の組み合わせ、オリジナルの香りを制作

・ボトル:全15種類の中から選択可能

・金額 :0円(完全受注生産のため初期コスト不要)

・その他:専用ページ制作・運営、商品発送は同社にて請け負います。

※生産する商品の仕様変更、トライアルパッケージ以外のプランをご希望の場合は別途見積りとなります。

上記プランの内容が変更になる場合があるのでご了承ください。

個別オンライン説明会ではサービス詳細の説明・提案を行っていますので、お気軽にメールにてお問い合わせください。

