¥í¡¼¥ê¡¼¤¬Á´±ÑOP¼ó°ÌÉâ¾å ¥Þ¥¥í¥¤¡¢¥¦¥Ã¥º¤é¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ½ªÀï¡¢Á´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊThe 152nd Open Championship¡Ë¤Ï19Æü¡¢±Ñ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥È¥¥¥ë¡¼¥ó¡ÊRoyal Troon¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë¤Ç2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡ÊShane Lowry¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤¬ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊRory McIlroy¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤ä¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊTiger Woods¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤é¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬Í½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀ¾³¤´ß¤Î¶¯É÷¤ÇÂç¹Ó¤ì¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ç2¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½Ð¾ìÁª¼ê154¿ÍÃæ10¿Í¤Î¤ß¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¤Î¤¦¤Á5¿Í¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯Âç²ñ¤Ç¼«¿ÈÍ£°ì¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢11ÈÖ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ2¥¢¥ó¥À¡¼¡Ö69¡×¤òµÏ¿¤·¡¢¸åÂ³¤Ë2ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¡¼¥º¡ÊJustin Rose¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é½Ð¾ì¤ÎÉúÊ¼¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊDaniel Brown¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬ÄÌ»»5¥¢¥ó¥À¡¼¤Î2°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊScottie Scheffler¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÄÌ»»2¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¥¿¥¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢º£µ¨¤ÎÁ´ÊÆ¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡Ê2024 PGA Championship¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡ÊXander Schauffele¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤ÏÄÌ»»1¥¢¥ó¥À¡¼¤Î7°Ì¥¿¥¤¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¤³¦2°Ì¤Î¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡¢10Ç¯´Ö±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2025Ç¯¤Þ¤Ç»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Ë¡Ö78¡×¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ°È¾¤Î4¥Û¡¼¥ë¤Ç6ÂÇ¸åÂà¤·¡¢ÄÌ»»11¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦Èá»´¤Ê·ë²Ì¤Ç2Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»3ÅÙ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë¥¦¥Ã¥º¤â¡¢2Æü´Ö¤Ç¡Ö156¡×¤ò¤¿¤¿¤¤¤ÆÄÌ»»14¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÄÀ¤ß¡¢Âç²ñ¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï2015Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢¡Ê2015 US Open Championship¡Ë¤Ç¤Î¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¡¢Á´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Î¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ò3ÂÇ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×10Áª¼ê¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼Âè3Àï¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢¡Ê2024 US Open Championship¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¡ÊBryson DeChambeau¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤È¥ë¥É¥Ó¥°¡¦¥ª¡¼¥Ù¥ê¡ÊLudvig Aberg¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¡¢¥¦¥£¥ó¥À¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡ÊWyndham Clark¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Û¥Ö¥é¥ó¡ÊViktor Hovland¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤¬¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¡ÊHideki Matsuyama¡Ë¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ö72¡×¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î54°Ì¥¿¥¤¤ÇÆüËÜÀª¤ÇÍ£°ì·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï54°Ì¤Ç·è¾¡R¤Ø ÆüËÜÀª¤ÇÍ£°ìÍ½ÁªÆÍÇË Á´±ÑOP
¡¦ÉúÊ¼¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê ¥Þ¥¥í¥¤¤é¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à½ÐÃÙ¤ì Á´±ÑOP
¡¦¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡ÛÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥óÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¡¢2000Ç¯°Ê¹ß
¡¡2019Ç¯Âç²ñ¤Ç¼«¿ÈÍ£°ì¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢11ÈÖ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ2¥¢¥ó¥À¡¼¡Ö69¡×¤òµÏ¿¤·¡¢¸åÂ³¤Ë2ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¡¼¥º¡ÊJustin Rose¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é½Ð¾ì¤ÎÉúÊ¼¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊDaniel Brown¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬ÄÌ»»5¥¢¥ó¥À¡¼¤Î2°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊScottie Scheffler¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÄÌ»»2¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¥¿¥¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢º£µ¨¤ÎÁ´ÊÆ¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡Ê2024 PGA Championship¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡ÊXander Schauffele¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤ÏÄÌ»»1¥¢¥ó¥À¡¼¤Î7°Ì¥¿¥¤¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¤³¦2°Ì¤Î¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡¢10Ç¯´Ö±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2025Ç¯¤Þ¤Ç»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Ë¡Ö78¡×¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ°È¾¤Î4¥Û¡¼¥ë¤Ç6ÂÇ¸åÂà¤·¡¢ÄÌ»»11¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦Èá»´¤Ê·ë²Ì¤Ç2Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»3ÅÙ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë¥¦¥Ã¥º¤â¡¢2Æü´Ö¤Ç¡Ö156¡×¤ò¤¿¤¿¤¤¤ÆÄÌ»»14¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÄÀ¤ß¡¢Âç²ñ¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï2015Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢¡Ê2015 US Open Championship¡Ë¤Ç¤Î¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¡¢Á´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Î¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ò3ÂÇ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×10Áª¼ê¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼Âè3Àï¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢¡Ê2024 US Open Championship¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¡ÊBryson DeChambeau¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤È¥ë¥É¥Ó¥°¡¦¥ª¡¼¥Ù¥ê¡ÊLudvig Aberg¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¡¢¥¦¥£¥ó¥À¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡ÊWyndham Clark¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Û¥Ö¥é¥ó¡ÊViktor Hovland¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤¬¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¡ÊHideki Matsuyama¡Ë¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ö72¡×¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î54°Ì¥¿¥¤¤ÇÆüËÜÀª¤ÇÍ£°ì·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï54°Ì¤Ç·è¾¡R¤Ø ÆüËÜÀª¤ÇÍ£°ìÍ½ÁªÆÍÇË Á´±ÑOP
¡¦ÉúÊ¼¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê ¥Þ¥¥í¥¤¤é¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à½ÐÃÙ¤ì Á´±ÑOP
¡¦¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡ÛÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥óÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¡¢2000Ç¯°Ê¹ß