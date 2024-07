コモをセリエA昇格に導いたセスク氏が新指揮官に就任！　4年契約を締結「準備はできている」

新シーズンをセリエAで迎えるコモは19日、昨季途中から暫定監督及びアシスタントコーチを務めていたセスク・ファブレガス氏(37)が新指揮官となることを発表。2028年までの4年契約を交わしたことも公表した。現役時代にアーセナルやバルセロナ、そしてスペイン代表としても活躍し、数々のタイトルを獲得してきたセスク氏は、2022年夏にコモの一員となり、翌年7月に現役引退。その後はコモでU−19チームを率いていたが、2023年11月にトップチームの指揮官解任を受けて暫定監督に就任していた。しかし、ライセンスがなかったためにオシアン・ロバーツ監督の下でアシスタントコーチを務め、チームを見事セリエA昇格に導いていた。

🎙️ @cesc4official:



“I am so happy to be starting this season as head coach and I thank the ownership group for trusting me with this position. I share the ambitions of the group and believe this is just the start of where this club can go. It’s going to be a tough and important… pic.twitter.com/woDjzMRl7v