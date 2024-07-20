¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç³ØÀ¸¥Ç¥â·ã²½ Á´ÅÚ¤Ë³°½Ð¶Ø»ßÎá¡¡75¿Í»àË´¡¡¸øÌ³°÷ºÎÍÑ¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Ë¶¯¤¤È¿È¯
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç¡¢¸øÌ³°÷ºÎÍÑ¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë³ØÀ¸¤é¤È¼£°ÂÉôÂâ¤È¤Î¾×ÆÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤Ï³°½Ð¶Ø»ßÎá¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç¤Ïº£·î¤ËÆþ¤ê¡¢¸øÌ³°÷ºÎÍÑ¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ÎÇÑ»ß¤òµá¤á¤ë³ØÀ¸¤é¤Î¹³µÄ³èÆ°¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¯ÉÜ¤Ï19Æü¡¢¥Ç¥âÂâ¤È¼£°ÂÉôÂâ¤Î¾×ÆÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Á´ÅÚ¤Ë³°½Ð¶Ø»ßÎá¤ò½Ð¤·¡¢·³¤òÇÛÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼óÅÔ¥À¥Ã¥«¤Î·Ù»¡¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¸²ñ¤ä¥Ç¥â¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥âÂâ¤Ë¤è¤ë¹³µÄ³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AFPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ç¥âÂâ¤È¼£°ÂÉôÂâ¤Î¾×ÆÍ¤Ê¤É¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â75¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥âÂâ¤Ï¹ñ±Ä¤ÎÊüÁ÷¶É¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î·úÊª¤ËÊü²Ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉË½ÅÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢19Æü¡¢ÃæÉô¤Ë¤¢¤ë·ºÌ³½ê¤ò½±·â¤·¿ôÉ´¿Í¤Î¼õ·º¼Ô¤ò²òÊü¤·¤¿¸å¡¢»ÜÀß¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Áòµ·,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Áòº×,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Êè,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
³ùÁÒ