【トミカ No.48 日産 スカイライン GT-R（BNR32）】7月20日 発売価格:各550円【トミカプレミアム 33 ランボルギーニ カウンタック LP 400（通常仕様/発売記念仕様）】7月20日 発売価格:各935円

毎月第3土曜日に発売されるトミカ新商品を紹介する「トミカ新車インプレッション」。今回は2024年7月の新車から定番トミカ「No.48 日産 スカイライン GT-R（BNR32）」とトミカプレミアム「33 ランボルギーニ カウンタック LP 400」を紹介していく。

【2024年7月のトミカたち】

「No.48 日産 スカイライン GT-R（BNR32）」

「33 ランボルギーニ カウンタック LP 400」通常仕様（右）、発売記念仕様（左）

今回紹介する定番トミカ「No.48 日産 スカイライン GT-R（BNR32）」の他にも「No.100 レクサス IS 350 F SPORT」が登場。さらに、タカラトミー創業100周年を記念して1953年に発売されたブリキ製のレースカーをダイキャスト製の「トミカ」で再現した「チャンピオンレーサートミカ」が7月13日に発売された。

【2024年7月のトミカの新車】

トミカ No.100 レクサス IS 350 F SPORT（通常仕様）

タカラトミー創業100周年記念商品 チャンピオンレーサートミカ

タカラトミー創業100周年記念商品 チャンピオンレーサートミカ BLUE Ver.

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「トミカ新車インプレッション2024年5月」レビュー目次

▼今月のトミカ、注目の新車はこの2車3種！

▼No.48 日産 スカイライン GT-R（BNR32）

▼ランボルギーニ カウンタック LP 400

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