¤´¤Ï¤ó»®¤òËí¤Ë¿²Íî¤Á¡Ä? ¿©¤¤¤·¤óË·¸¤¤¬¡Ö¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡× °¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡¿©¤¤¤·¤óË·¤Î¸¤¤¬¤´¤Ï¤ó»®¤òËí¤ËÌ´¤ÎÃæ¤Ø¡Ä¡Ä¡£¿©»öÃæ¤Î°¦¤é¤·¤¤¿²Íî¤Á»Ñ¤¬ ¡Ö¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈSNS¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿©¤¤¤·¤óË·¸¤¤Î¿²Íî¤Á»Ñ
¡¡¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡¢¿©¤¤¤·¤óË·¤¹¤®¤Æ¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¡×¤ÈX¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î¤¦¤¿¤Á¤ã¤ó¡Ê2ºÐ¡Ë¤Î»ô¤¤¼ç¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Õ¤È¸«¤¿¤é»®¤òËí¤Ë¤¦¤¿¤Á¤ã¤ó¤¬¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Î¸å¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²»¤Çµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿...¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤¦¤¿¤Á¤ã¤ó¤¬¿²Íî¤Á¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¡£»ô¤¤¼ç¤Ï¡Ö¤¦¤¿¤Ï¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª»®¤ò¥Ú¥í¥Ú¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤ªÃãÌÜ¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¤Ë¡¢¡Ö»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë