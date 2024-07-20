¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬À¼ÌÀ¡¢ÁªµóÀï·ÑÂ³¤Ë°ÕÍß¡¡Ž¢Íè½µ¤Ë¤ÏÍ·Àâ¤ËÉüµ¢¤¹¤ëŽ£
¡¡ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Î¿ÊÂà¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÍè½µ¤Ë¤Ï¡¢ÁªµóÍ·Àâ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÅ±Âà°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÏÁªµóÀï¤òÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Áªµó¤ÇÈà¡Ê¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¡Ë¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï17Æü¤«¤é¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÎÅÍÜÃæ¡£¼ç¼£°å¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤»¤¤ä¤«¤¹¤ìÀ¼¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢ÅêÌô¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥ó¿Ø±Ä´´Éô¤Î¥¸¥§¥ó¡¦¥ª¥Þ¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥í¥ó»á¤âÊÆMSNBC¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡ÖÂçÅýÎÎ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Î©¸õÊä¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤è¤ê¤âÂç¤¤¯Éý¹¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢Å±Âà¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£