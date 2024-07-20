À¶¸¶»á¡¢ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤Î½é²ó¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¿¶¤·¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡û ÃæÆü 1 ¡Ý 0 µð¿Í ¡ü
¡ã14²óÀï¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡ä
¡¡Åì³¤¥é¥¸¥ª¤ÎÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿19Æü¤ÎÃæÆü¡Ýµð¿ÍÀï¤Ç²òÀâ¤ò¥²¥¹¥ÈÌ³¤á¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬¡¢ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¾º³Ê¤·¤¿ÃæÅÄ¤Ï¡Ø4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡Ù¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢0¡Ý0¤Î½é²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¤â»°Ê»»¦¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂÇ·â¤ËÀ¶¸¶»á¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¿¶¤·¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£1¿Í¤Ç2¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤é1¤Ä¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤ÏÂè2ÂÇÀÊ»°Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢1¡Ý0¤Î6²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¸Í¶¿¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿7µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤âÍ·¥´¥í¡£À¶¸¶»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¡¼¥¹¤Ï¹â¤á¤Î¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µç¶þ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉÕ¤±¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¼¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹â¤á¤Î¶¯¤¤µå¤¬Íè¤ë¤ÈµÍ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡§Åì³¤¥é¥¸¥ª ¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ã14²óÀï¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡ä
¡¡Åì³¤¥é¥¸¥ª¤ÎÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿19Æü¤ÎÃæÆü¡Ýµð¿ÍÀï¤Ç²òÀâ¤ò¥²¥¹¥ÈÌ³¤á¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬¡¢ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¾º³Ê¤·¤¿ÃæÅÄ¤Ï¡Ø4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡Ù¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢0¡Ý0¤Î½é²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¤â»°Ê»»¦¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£
¡¡ÃæÅÄ¤ÏÂè2ÂÇÀÊ»°Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢1¡Ý0¤Î6²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¸Í¶¿¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿7µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤âÍ·¥´¥í¡£À¶¸¶»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¡¼¥¹¤Ï¹â¤á¤Î¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µç¶þ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉÕ¤±¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¼¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹â¤á¤Î¶¯¤¤µå¤¬Íè¤ë¤ÈµÍ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡§Åì³¤¥é¥¸¥ª ¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë