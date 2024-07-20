³ÑÌîÈ»ÅÍ¡¡£±£±·î¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë³«ºÅ
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡ÛÆüËÜ¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢³ÑÌîÈ»ÅÍ¤¬£±£±·î£²£¶Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î·Ý½Ñ¤ÎÅÂÆ²¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò³«¤¯¡£
¡¡¼«ºî¶Ê¡ÖÂÛÆ°¡¡£Î£å£÷¡¡£Â£é£ò£ô£è¡×¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î¡Ö¥Ô¥¢¥Î¥½¥Ê¥¿Âè£±£±ÈÖ¡×¡¢¥Ð¥Ã¥Ï¤Î¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¶¨ÁÕ¶Ê¡×¡¢¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤Î¡Ö·î¤Î¸÷¡×¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡£
¡¡³ÑÌîÈ»ÅÍ¤ÏÅìÂçÍý·Ï½Ð¿È¤Ç²»³Ú¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢£²£°£²£±Ç¯¤ÎÂè£±£¸²ó¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô¿ô£±£³£µËü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ã£á£ô£å£å£î¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
<Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß>
¡¡¼«ºî¶Ê¡ÖÂÛÆ°¡¡£Î£å£÷¡¡£Â£é£ò£ô£è¡×¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î¡Ö¥Ô¥¢¥Î¥½¥Ê¥¿Âè£±£±ÈÖ¡×¡¢¥Ð¥Ã¥Ï¤Î¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¶¨ÁÕ¶Ê¡×¡¢¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤Î¡Ö·î¤Î¸÷¡×¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡£
¡¡³ÑÌîÈ»ÅÍ¤ÏÅìÂçÍý·Ï½Ð¿È¤Ç²»³Ú¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢£²£°£²£±Ç¯¤ÎÂè£±£¸²ó¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô¿ô£±£³£µËü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ã£á£ô£å£å£î¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
<Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß>