Sizuk¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖPara Bellum¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥¢¥Ë¥á¡¦¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¿ô¡¹¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëºî¶Ê²È¡¦½ÓÎ¶¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSizuk¡×(¥è¥ß:¥·¥º¥¯)¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡×ED¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë10th ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPara Bellum¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤èÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢YouTube¤Ç¤ÏMV¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖPara Bellum¡×¤Ïºî¶Ê¤ò½ÓÎ¶¤¬¼ê³Ý¤±¡¢ºî»ì¤Ë¡ÖÂþÌîºÚÅ¦¡×¡¢ÊÔ¶Ê¤Ë¡ÖÆ£ÅÄ½ßÊ¿(Elements Garden)¡×¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Öredjuice¡×¡¢¤½¤·¤Æ²Î¤¤¼ê¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖAliA¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡ÖAYAME¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÛ¿®³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖPara Bellum¡×¤ÎMV¤â¤¼¤Ò°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡×¤Î¸¶ºî¡¦ºÙ²»·¼ÀèÀ¸¤«¤é¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Sizuk¤Ï¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤ä³ý¸¶¼ÂÎ¤¤é¿Íµ¤À¼Í¥¡¢AKB48¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî¶Ê²È¡¦½ÓÎ¶¤¬¡¢²Î¤¤¼ê/ºî»ì²È/ÊÔ¶Ê²È/¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¶¦¤Ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢2023Ç¯1·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡ØÑÖ·õ¤ÎËâ½Ñ»Õ¤¬À¤³¦¤òÅý¤Ù¤ë¡ÙOP¼çÂê²Î¡ÖDystopia¡×¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯1·î¤«¤é¤Ï7th ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLover¡Çs Eye¡×¤È8th ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCotton Days¡×¤òÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø·ëº§»ØÎØÊª¸ì¡Ù¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Ç¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤ÈW¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡£
9th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö´ñÀ×¡×¤Ï¡Ø¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¼£Ìþ»Õ¡¢¼Â¤ÏºÇ¶¯¤Ë¤Ä¤¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÆÃÅµ¾ðÊó¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Mora¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡×¸¶ºî¡ÖºÙ²»·¼¡×ÀèÀ¸ÉÁ¤¤ª¤í¤·¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¢¥ê¥¹¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¡×¤Î¤Ä¤¤¤¿¡Úmora¸ÂÄêÈ×¡Û¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢iTunes¤Ë¤Æ¡¢¡ÖPara Bellum¡×¤Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡×¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¡Ê¥¤¥¹¥«Ìò¡§¾®ÎÓÍµ²ð¡õ¥¢¥ê¥¹Ìò¡§±«µÜÅ·¡Ë¤Î´ó¤»½ñ¤¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢LINE MUSIC¤Ç¤ÏºÆÀ¸²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ëÃêÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¼¤Ò¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤éÆÃÅµ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¶Ê¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã¸¶ºî¡¦ºÙ²»·¼ÀèÀ¸¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
Á¯Îõ¤Ç¤¹¡ª¡¡¥º¥¥º¥¤È¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤è¤Ê¤é¤Î²Î»ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ä¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¿´¡×¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀü¤Á¤Ë¤¯¤ë¡¢
¡ÖPara Bellum¡×¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦²Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯¤¤·è°Õ¤Î¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ç®¤¤²Î»ì¤È¡¢¤½¤ì¤òÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ëÀ¼¤Ë
Ì¥¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¸ÀÍÕ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤âÛ£Ëæ¤Ê½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤«¤é¤Î¥µ¥Ó¤Ï¡¢¤½¤Î²Î»ì¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¤È¥á¥í¥Ç¥£¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ë¡¢
¥ê¥Ô¡¼¥È¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤Î²Î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢
Sizuk¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â»É¤µ¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
10th Digital Single
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡×ED¥Æ¡¼¥Þ
¡ÖPara Bellum¡×
Sizuk
²Î:AYAME(from AliA)¡¡ºî»ì:ÂþÌîºÚÅ¦¡¡ºî¶Ê:½ÓÎ¶¡¡ÊÔ¶Ê:Æ£ÅÄ½ßÊ¿(Elements Garden¡Ë
¥¤¥é¥¹¥È:redjuice
7·î18ÆüÈ¯Çä
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://Sizuk.lnk.to/ParaBellum
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
M1. Para Bellum¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡×ED¼çÂê²Î¡Ë
M2. Para Bellum Instrumental
M3. Para Bellum TV size ver.
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡Ù
2024Ç¯7·î10Æü(¿å)ÊüÁ÷¡õÇÛ¿®³«»Ï
TOKYO MX:7·î10Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË25:30¡Á26:00
ABC¥Æ¥ì¥Ó:7·î10Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË26:14¡Á26:44BS11:7·î10Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË25:30¡Á26:00
AT-X:7·î10Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË22:30¡Á¡Ê¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡§Ëè½µ(¶â)10:30¡Á/Ëè½µ(²Ð)16:30¡Á¡Ë
ÇÛ¿®
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÀè¹Ô¡¦Ã±ÆÈºÇÂ®ÇÛ¿®·èÄê¡ª
¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ7·î10Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË24:00¡Á
ÊüÁ÷ÇÛ¿®¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://kimisentv.com/onair/
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî:ºÙ²» ·¼(¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢Ê¸¸Ë¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï¡ÙKADOKAWA´©)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ:ÇÆéÁó
´ÆÆÄ:°ðÍÕÍ§µª
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®:studio¤Ñ¤ì¤Ã¤È
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ:µÈÀî²Â¿¥
²»¶Á´ÆÆÄ:Ä¹ºê¹ÔÃË
²»¶ÁÀ©ºî:¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú:Elements Garden(ÅÔ´ÝÌºÂÀ¡¦´ä¶¶À±¼Â¡¦Æ£±ÊÎ¶ÂÀÏº)
²»³ÚÀ©ºî:¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî:studio¤Ñ¤ì¤Ã¤È¡ß SILVER LINK.
À½ºî:¥¥ßÀï2À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ:AliA¡Ö¥»¥Ê¥«¥¢¥ï¥»¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ:Sizuk¡ÖParaBellum¡×
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥¤¥¹¥«:¾®ÎÓÍµ²ð
¥¢¥ê¥¹¥ê¡¼¥¼¡¦¥ë¥¥¡¦¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹9À¤:±«µÜ Å·
¥ß¥¹¥ß¥¹¡¦¥¯¥é¥¹:Çò¾ë¤Ê¤ª
²»¡¹¡¦¥¢¥ë¥«¥¹¥È¡¼¥Í:ÀÐ¸¶²Æ¿¥
¥¸¥ó¡¦¥·¥å¥é¥ë¥¬¥ó:ÅÚ´ôÈ»°ì
ÎÕ¡¦¥ô¥£¥¹¥Ý¡¼¥º:²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
¥·¥¹¥Ù¥ë¡¦¥ë¥¥¡¦¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹9À¤:ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤
¥¤¥ê¡¼¥Æ¥£¥¢¡¦¥ë¥¥¡¦¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹9À¤:Âô¾ë¤ß¤æ¤
¥ß¥é¥Ù¥¢¡¦¥ë¥¥¡¦¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹8À¤:µ×Àî °½
¥è¥Ï¥¤¥à:±ÝÌÚ½ßÌï
Ì½:ÉÙÅÄÈþÍ«
¥Þ¥°¥Ê¥«¥Ã¥µ¡¦¥¬¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È:Â®¿å¾©
ÍþÞ¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢:ÃÝÃ£ºÌÆà
¥Í¡¼¥à¥ì¥¹:³Þ´Ö ½ß
¥µ¡¼¡¦¥«¥í¥Ã¥½¥¹¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥ó:¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥¬¥ë¥¬¥ó¥ê¥£:¶½ÄÅÏÂ¹¬
²¾ÌÌ¶ª:ÎÐÀî ¸÷
¥¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¾¥¢¡¦¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹9À¤:¾®¸¶¹¥Èþ
¥µ¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼:´Ø ½ÓÉ§
©ºÙ²»·¼¡¦ÇÆéÁó/KADOKAWA/¥¥ßÀï2À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kimisentv.com
Sizuk¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://sizuk.info/