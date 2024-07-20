¡ÚDeNA¡ÛÅû¹á²ÅÃÒ¤¬ÈèÏ«¹üÀÞ¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¼Âà¡¡ÊÆ¹ñ¤«¤éÌá¤Ã¤ÆÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÉé²Ù¡Ö¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¡×
DeNA¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤¬º¸Ï¾¹ü¤ÎÈèÏ«¹üÀÞ¤Î¤¿¤á¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¡£
µå±ã¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°³°Ìî¼êÉôÌç3°Ì¤Î64Ëü2581É¼
¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËÊÆ¹ñ¤«¤é5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢38»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.206¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
Éüµ¢½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î6Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î8²ó¤Ë±¦Ãæ´Ö¤ØµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢6·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.161¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹ÂÇÅÀ¤È»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
7»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂÇ·â¤Î¼Á¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹Ãæ¤Ç¡¢7·î4Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢Íâ5Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
ËþÂ¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢µå±ã¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°³°Ìî¼êÉôÌç3°Ì¤Î64Ëü2581É¼¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏDeNA¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤éº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¾Ú¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬Àè·è¡×
¥±¥¬¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì¼Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡Ö¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüËÜÌîµå¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬Àè·è¤Ç¤¹¡£DeNA¤ÏÂÇÀþ¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åû¹á¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÅê¼ê¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤âÂÇ·â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¸Ç¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Åû¹á¤¬ËÜ¿¦¤Îº¸Íã¤Ïº´Ìî·ÃÂÀ¤¬¼é¤ë¡£º´Ìî¤Ï°ìÎÝ¤â¼é¤ì¤ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î2¿Í¤¬ÂÇÀþ¤Î¼´¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÊø¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Í¥¾¡Áè¤¤¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¡¢Åû¹á¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÃæÄ®¸²¸ã¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
»ûÅÄ²°,
Áòµ·,
ºë¶Ì,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ºßÂð°åÎÅ,
¥Í¥¸,
½»Âð