韓国で大ブームを巻き起こしているキャラクター「パンパンくんの日常」を知っているだろうか?YouTubeでの人気が爆発的に広がり、今や230万人以上のチャンネル登録者を誇る注目のコンテンツだ。そんな「パンパンくんの日常」がついに日本に上陸する。2024年7月25日(木)から8月8日(木)まで、東京・原宿の人気スポット「ラフォーレ原宿」5階にて、日本初となるPOP UP STOREをオープン。韓国では大行列ができるほどの人気イベントだったそうで、日本でも大盛況が期待されている。

「パンパンくんの日常」 POP UP STOREメインビジュアル

「パンパンくんの日常」POP UP STOREの販売予定商品の一部を発表

マステやクリアファイルなどステーショナリーも充実

ハンディファンやルームシューズ、ティッシュカバーなど暮らしを彩るグッズも

さて、気になる販売予定商品の一部が発表されたので、ここで紹介しよう!まず注目は、主人公のパンパンくんとオクジの「ぬいぐるみマスコット」(各1518円)。愛嬌たっぷりのふかふかマスコットは、思わず抱きしめたくなること間違いなし。また、パンパンくんの表情違いの「ぬくい〜ず(にっこり/ぺろり)」(各1518円)も登場。お気に入りの表情を選んでみて。「マスキングテープ(ブルー/イエロー)」(各495円)や「パスポートカバー(パンパンくん/オクジ)」(各825円)など実用的なアイテムも充実。「アクリルチャーム付きラバーキーホルダー(パンパンくん/オクジ)」(各1650円)はバッグやポーチにつけて楽しめる。暑い夏にうれしい「LEDハンディファン(パンパンくん)」(3300円)は、光る機能付きでとってもキュート。びっくり顔のパンパンくん&オクジをプリントした「ルームシューズ」(2090円)をはけば、おうち時間を楽しく過ごせそう。これらの商品は、「パンパンくんの日常」の世界観たっぷりのデザインで、ファンはもちろん、キャラクターを知らない人も思わず手に取りたくなるかわいさだ。「パンパンくんの日常」は、臆病だけどオクジを愛するパンパンくんと、暴力的だけどパンパンくんを守るオクジという、ユニークなカップルの日常を描いたストーリー。奇想天外な展開とB級感あふれるユーモアで、多くの人々を魅了している。今回のPOP UP STOREは、日本のファンにとって待望のイベント。「パンパンくんの日常」の世界をもっと知りたい人、かわいい&ユニークなグッズを手に入れたい人は、ぜひラフォーレ原宿のPOP UP STOREに足を運んでみよう。きっと、パンパンくんとオクジの魅力にすっかりハマってしまうはず。韓国発のクセ強キャラが、日本でも大旋風を巻き起こすかも!「パンパンくんの日常」POP UP STORE〜パンパンくんIN JAPAN〜開催期間:2024年7月25日(木)11時〜8月8日(木)開催場所:ラフォーレ原宿5階 MAKE THE STAGE商品展開:日本国内初登場の約100アイテムを発売予定※8月5日(月)、6日(火)は休館日※7月25日(木)〜29日(月)はLAFORET GRAND BAZAR開催期間のため、開館前に行列が発生する可能性あり※詳細は今後HP・SNS等で随時発表(C) 2024 Leejuyong