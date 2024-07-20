【FNS27時間テレビ】いよいよ本日から！タイムテーブル紹介【出演者一覧】
フジテレビの超大型番組『FNS27時間テレビ 日本一たのしい学園祭！』が、きょう20日からスタートする（20日 後6：30〜21日 後9：54）。放送を前に、改めてタイムテーブルを紹介していく。
【写真】27時間テレビに参加！制服姿で魅力あふれる目黒蓮
今年は、コントあり企画ありの総合お笑いバラエティー『新しいカギ』（毎週土曜 後8：00）をベースに、霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコの総合司会のもと、「日本一たのしい学園祭！」をテーマに届けていく。
■『FNS27時間テレビ 日本一たのしい学園祭！』タイムテーブル
＜20日＞
■午後6時30分頃 『グランドオープニング』
■番組冒頭 『FNS日本縦断！青春スゴ技リレー』
■番組冒頭 通し企画『100kmサバイバルマラソン』スタート
【ランナー】
青山フォール勝ち（ネルソンズ）、いけ（モシモシ）、石橋遼大（四千頭身）、井上咲楽、大倉士門、太田宏介、お見送り芸人しんいち、金田朋子、後上翔太（純烈）、駒野友一、佐野文哉（OWV）、団長安田（安田大サーカス）、塚田僚一（A.B.C-Z）、ノッチ（デンジャラス）、藤咲彩音（でんぱ組.inc）、森渉、山本賢太（フジテレビアナウンサー）、ワタリ119
【スターター】
ハリー杉山
【リポーター】
コットン（西村真二、きょん）
【実況】
谷岡慎一（フジテレビアナウンサー）
■午後7時5分頃 『超！学校かくれんぼ』
【出演者】
目黒蓮（Snow Man）、やす子、ぬまんづ（うえたけ、原いい日）ほか
■午後8時15分頃 『千鳥の鬼レンチャン〜サビだけカラオケ タッグモード大会〜』
【出演者】
千鳥（大悟、ノブ）、かまいたち（山内健司、濱家隆一）、ダイアン（ユースケ、津田篤宏）
【挑戦者】
池ちゃん（STU48）＆キンタロー。、長田庄平（チョコレートプラネット）＆岡部大（ハナコ）、せいや（霜降り明星）＆竹中雄大（Novelbright）、津田篤宏（ダイアン）＆徳永ゆうき、ほいけんた＆たむたむ、松田元太（Travis Japan）＆松倉海斗（Travis Japan）
■午後11時20分頃 『さんまのお笑い向上委員会』
【お笑い向上長】
明石家さんま
【アシスタント】
藤本万梨乃（フジテレビアナウンサー）
【出演芸人】
飯尾和樹（ずん）、鬼越トマホーク（坂井良多、金ちゃん）、陣内智則、ナイツ（塙宣之、土屋伸之）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、やす子、吉村崇（平成ノブシコブシ）ほか
■深夜1時40分頃 『粗品ゲーム〜日本一不条理なお笑いバトル〜』
【出場チーム】
チームカギA：岡部大（ハナコ）、長田庄平（チョコレートプラネット）、菊田竜大（ハナコ）
チームカギB：秋山寛貴（ハナコ）、せいや（霜降り明星）、松尾駿（チョコレートプラネット）
チームSMA：ハリウッドザコシショウ、やす子、渡辺隆（錦鯉）
チーム太田プロ：薄幸（納言）、西堀亮（マシンガンズ）、宮下兼史鷹（宮下草薙）
チーム奇人：国崎和也（ランジャタイ）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、森下直人（ななまがり）
チーム人力舎：岡野陽一、ガク（真空ジェシカ）、酒井貴士（ザ・マミィ）
チームチャンピオン：ガクテンソク（奥田修二、よじょう）、街裏ぴんく
チームマセキ：賀屋壮也（かが屋）、芝大輔（モグライダー）、高野正成（きしたかの）
チームメガネ：中野周平（蛙亭）、永見大吾（カベポスター）、檜原洋平（ママタルト）
チームモノマネ：RG（レイザーラモン）、JP、都留拓也（ラパルフェ）
チーム吉本：しんや、令和ロマン（高比良くるま、松井ケムリ）
チームワタナベ：サンシャイン池崎、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、バッドナイス常田
＜21日＞
■午前5時頃 『めざましテレビ×ぽかぽか』
【めざましテレビキャスター】
三宅正治、軽部真一、生田竜聖、井上清華
【ぽかぽかMC】
ハライチ（岩井勇気、澤部佑）、神田愛花
■午前7時頃 『FNS逃走中』
【出演者】
丸山礼、河合郁人、宮本茉由、守屋茜、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、箭内夢菜、永井大、増田貴久（NEWS）、大村朋宏（トータルテンボス）、千賀健永（Kis-My-Ft2）、市川美余、はじめしゃちょー、松本薫、橘ケンチ（EXILE）、渋谷凪咲、河本準一（次長課長）、武尊、枡田絵理奈、高岸宏行（ティモンディ）、豊ノ島、松田宣浩、キンタロー。、日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）、EXILE NESMITH、永野宗典、柏木由紀、真栄田賢（スリムクラブ）
■午前10時20分頃 『高校生クイズ何問目？〜年間チャンピオン大会〜』
【出演者】
丸山礼、山崎怜奈ほか
■午後2時10分頃 『ナゾトレ川柳』
【出演者】
くりぃむしちゅー（上田晋也、有田哲平）、タカアンドトシ（タカ、トシ）、柳原可奈子、宇治原史規（ロザン）、阿部亮平（Snow Man）、あの、伊集院光
■午後3時50分頃 『生学校かくれんぼ〜かくれんぼ博士100人VSやす子〜』
【出演者】
やす子
■午後4時15分頃 『ドッキリGP×新しいカギ』
【出演者】
東野幸治、小池栄子、恵俊彰、向井康二（Snow Man）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、長谷川忍（シソンヌ）、若槻千夏、松田元太（Travis Japan）、小木博明（おぎやはぎ）、菊池風磨（timelesz）、岡崎紗絵
■午後6時20分頃 『サザエさん』
【キャスト】
サザエ：加藤みどり、カツオ：冨永みーな、ワカメ：津村まこと、タラオ：愛河里花子、フネ：寺内よりえ、マスオ：田中秀幸、波平：茶風林
■午後6時50分頃 『カギダンススタジアム』
【出場チーム】
花巻東高等学校×岡部大（ハナコ）、武南高等学校×松尾駿（チョコレートプラネット）、宝仙学園高等学校女子部×長田庄平（チョコレートプラネット）、KADOKAWA DREAMS YOUTH×せいや（霜降り明星）、三重高等学校×秋山寛貴（ハナコ）、北九州市立高等学校×丸山礼、1MILLION×菊田竜大（ハナコ）
【応援サポーター】
ラウール（Snow Man）
【スタジオゲスト】
岡崎紗絵
【審査員】
宮本亞門、EXILE NAOTO（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS）、FISHBOY、RIEHATA、akane
■午後9時40分頃 エンディング
【写真】27時間テレビに参加！制服姿で魅力あふれる目黒蓮
今年は、コントあり企画ありの総合お笑いバラエティー『新しいカギ』（毎週土曜 後8：00）をベースに、霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコの総合司会のもと、「日本一たのしい学園祭！」をテーマに届けていく。
＜20日＞
■午後6時30分頃 『グランドオープニング』
■番組冒頭 『FNS日本縦断！青春スゴ技リレー』
■番組冒頭 通し企画『100kmサバイバルマラソン』スタート
【ランナー】
青山フォール勝ち（ネルソンズ）、いけ（モシモシ）、石橋遼大（四千頭身）、井上咲楽、大倉士門、太田宏介、お見送り芸人しんいち、金田朋子、後上翔太（純烈）、駒野友一、佐野文哉（OWV）、団長安田（安田大サーカス）、塚田僚一（A.B.C-Z）、ノッチ（デンジャラス）、藤咲彩音（でんぱ組.inc）、森渉、山本賢太（フジテレビアナウンサー）、ワタリ119
【スターター】
ハリー杉山
【リポーター】
コットン（西村真二、きょん）
【実況】
谷岡慎一（フジテレビアナウンサー）
■午後7時5分頃 『超！学校かくれんぼ』
【出演者】
目黒蓮（Snow Man）、やす子、ぬまんづ（うえたけ、原いい日）ほか
■午後8時15分頃 『千鳥の鬼レンチャン〜サビだけカラオケ タッグモード大会〜』
【出演者】
千鳥（大悟、ノブ）、かまいたち（山内健司、濱家隆一）、ダイアン（ユースケ、津田篤宏）
【挑戦者】
池ちゃん（STU48）＆キンタロー。、長田庄平（チョコレートプラネット）＆岡部大（ハナコ）、せいや（霜降り明星）＆竹中雄大（Novelbright）、津田篤宏（ダイアン）＆徳永ゆうき、ほいけんた＆たむたむ、松田元太（Travis Japan）＆松倉海斗（Travis Japan）
■午後11時20分頃 『さんまのお笑い向上委員会』
【お笑い向上長】
明石家さんま
【アシスタント】
藤本万梨乃（フジテレビアナウンサー）
【出演芸人】
飯尾和樹（ずん）、鬼越トマホーク（坂井良多、金ちゃん）、陣内智則、ナイツ（塙宣之、土屋伸之）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、やす子、吉村崇（平成ノブシコブシ）ほか
■深夜1時40分頃 『粗品ゲーム〜日本一不条理なお笑いバトル〜』
【出場チーム】
チームカギA：岡部大（ハナコ）、長田庄平（チョコレートプラネット）、菊田竜大（ハナコ）
チームカギB：秋山寛貴（ハナコ）、せいや（霜降り明星）、松尾駿（チョコレートプラネット）
チームSMA：ハリウッドザコシショウ、やす子、渡辺隆（錦鯉）
チーム太田プロ：薄幸（納言）、西堀亮（マシンガンズ）、宮下兼史鷹（宮下草薙）
チーム奇人：国崎和也（ランジャタイ）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、森下直人（ななまがり）
チーム人力舎：岡野陽一、ガク（真空ジェシカ）、酒井貴士（ザ・マミィ）
チームチャンピオン：ガクテンソク（奥田修二、よじょう）、街裏ぴんく
チームマセキ：賀屋壮也（かが屋）、芝大輔（モグライダー）、高野正成（きしたかの）
チームメガネ：中野周平（蛙亭）、永見大吾（カベポスター）、檜原洋平（ママタルト）
チームモノマネ：RG（レイザーラモン）、JP、都留拓也（ラパルフェ）
チーム吉本：しんや、令和ロマン（高比良くるま、松井ケムリ）
チームワタナベ：サンシャイン池崎、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、バッドナイス常田
＜21日＞
■午前5時頃 『めざましテレビ×ぽかぽか』
【めざましテレビキャスター】
三宅正治、軽部真一、生田竜聖、井上清華
【ぽかぽかMC】
ハライチ（岩井勇気、澤部佑）、神田愛花
■午前7時頃 『FNS逃走中』
【出演者】
丸山礼、河合郁人、宮本茉由、守屋茜、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、箭内夢菜、永井大、増田貴久（NEWS）、大村朋宏（トータルテンボス）、千賀健永（Kis-My-Ft2）、市川美余、はじめしゃちょー、松本薫、橘ケンチ（EXILE）、渋谷凪咲、河本準一（次長課長）、武尊、枡田絵理奈、高岸宏行（ティモンディ）、豊ノ島、松田宣浩、キンタロー。、日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）、EXILE NESMITH、永野宗典、柏木由紀、真栄田賢（スリムクラブ）
■午前10時20分頃 『高校生クイズ何問目？〜年間チャンピオン大会〜』
【出演者】
丸山礼、山崎怜奈ほか
■午後2時10分頃 『ナゾトレ川柳』
【出演者】
くりぃむしちゅー（上田晋也、有田哲平）、タカアンドトシ（タカ、トシ）、柳原可奈子、宇治原史規（ロザン）、阿部亮平（Snow Man）、あの、伊集院光
■午後3時50分頃 『生学校かくれんぼ〜かくれんぼ博士100人VSやす子〜』
【出演者】
やす子
■午後4時15分頃 『ドッキリGP×新しいカギ』
【出演者】
東野幸治、小池栄子、恵俊彰、向井康二（Snow Man）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、長谷川忍（シソンヌ）、若槻千夏、松田元太（Travis Japan）、小木博明（おぎやはぎ）、菊池風磨（timelesz）、岡崎紗絵
■午後6時20分頃 『サザエさん』
【キャスト】
サザエ：加藤みどり、カツオ：冨永みーな、ワカメ：津村まこと、タラオ：愛河里花子、フネ：寺内よりえ、マスオ：田中秀幸、波平：茶風林
■午後6時50分頃 『カギダンススタジアム』
【出場チーム】
花巻東高等学校×岡部大（ハナコ）、武南高等学校×松尾駿（チョコレートプラネット）、宝仙学園高等学校女子部×長田庄平（チョコレートプラネット）、KADOKAWA DREAMS YOUTH×せいや（霜降り明星）、三重高等学校×秋山寛貴（ハナコ）、北九州市立高等学校×丸山礼、1MILLION×菊田竜大（ハナコ）
【応援サポーター】
ラウール（Snow Man）
【スタジオゲスト】
岡崎紗絵
【審査員】
宮本亞門、EXILE NAOTO（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS）、FISHBOY、RIEHATA、akane
■午後9時40分頃 エンディング