次期Googleスマホは「Pixel 9」や「Pixel 9 Pro」、「Pixel 9 Pro XL」、「Pixel 9 Pro Fold」の4機種がラインナップ!

既報通り、Googleは18日(現地時間)、同社が「Made by Google」として自社で開発して展開している「Pixel」ブランドの次期スマートフォン(スマホ)としてフラッグシップモデル「Pixel 9 Pro」とフォルダブルモデル「Pixel 9 Pro Fold」を投入すると予告しました。またすでに紹介しているように同社は現地時間(PDT)の2024年8月13日(火)10時より新製品発表イベント「Made by Google Event - VIII・XIII・MMXXIV」を開催し、これらの製品を正式発表する予定です。



カナダのRELにおける検索結果。Pixel 9 ProやPixel 9 Pro FoldとともにPixel 9やPixel 9 Pro XLが登録されています カナダのRELにおける検索結果。Pixel 9 ProやPixel 9 Pro FoldとともにPixel 9やPixel 9 Pro XLが登録されています

機種 Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 9 Pro Fold 型番 GUR25

G1B60

G2YBB(mmWave) GEC77

GWVK6

GR83Y(mmWave) GZC4K

GQ57S GGH2X

GC15S 画面 約6.1インチ10802400×ドットOLED(約431ppi) 約6.5インチ1344×2992ドットLTPO OLED(約505ppi) 約6.7インチ13442992×ドットLTPO OLED(約490ppi) メイン:約8.02インチ2200×2480ドットFoldable OLED(約413ppi)

カバー:約6.29インチ1080×2200ドットOLED(約390ppi) 画面保護 Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 メイン:プラスチック

カバー:Gorilla Glass Victus 2 背面パネル Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 フレーム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム SoC Tensor G4 Tensor G4 Tensor G4 Tensor G4 メモリー 8GB 12GB、16GB 12GB、16GB 12GB、16GB ストレージ 128GB、256GB 256GB、512GB、1TB 256GB、512GB、1TB 256GB、512GB、1TB メインカメラ 50MP(広角)

50MP(超広角) 50MP(広角)

50MP(超広角)

50MP(望遠)

※光学5倍ズーム 50MP(広角)

50MP(超広角)

50MP(望遠)

※光学5倍ズーム 48MP(広角)

12MP(超広角)

10.8MP(望遠)

※光学5倍ズーム サブカメラ 11MP(広角) 50MP(広角) 50MP(広角) イン:10MP(広角)

カバー:10MP(広角) 電池容量 mAh 5050mAh 5050mAh 5000mAh UWB/Thread ー/⚪︎ ⚪︎/⚪︎ ⚪︎/⚪︎ ⚪︎/⚪︎ 防水・防塵 IP68 IP68 IP68 IPX8 OS Android 15 Android 15 Android 15 Android 15



RELにおけるPixel 9の認証情報 RELにおけるPixel 9の認証情報



RELにおけるPixel 9 Proの認証情報 RELにおけるPixel 9 Proの認証情報



RELにおけるPixel 9 Pro XLの認証情報 RELにおけるPixel 9 Pro XLの認証情報



RELにおけるPixel 9 Pro Foldの認証情報 RELにおけるPixel 9 Pro Foldの認証情報

イベントは日本時間(JST)では8月14日(水)2時からで、公式YouTubeチャンネル( MadebyGoogle )にてライブ配信される予定です。またこれらの機種は同社の日本法人であるグーグル(以下、Google Japan)が運営する公式Webショップ「Google ストア」や公式X(旧:Twitter)アカウント( @GoogleJapan )などにもティザーが掲載されており、日本でも販売されると見られており、Google ストアではPixel 9 Proシリーズを予約購入した場合に先行予約限定特典として限定コレクションを期間限定で提供することを案内しています。一方、Pixelでは2021年に投入した製品から独自のチップセット(SoC)「Tensor」を搭載しており、このTensorを搭載した製品ではこれまで「Pixel 6」および「Pixel 6 Pro」というように通常モデルとプロモデルが同時に発表されてきましたが、現時点ではGoogleではPixel 9シリーズの通常モデルの存在は明らかにしていません。ただし、実際には通常モデル「Pixel 9」も投入されるようで、今回、カナダの無線通信関連の認証情報を掲載しているデータベース「Radio Equipment List(REL)」にてPixel 9が登録されました。さらにこのRELではPixel 9シリーズにはPixel 9やPixel 9 Pro、Pixel 9 Pro Foldに加えて大画面モデル「Pixel 9 Pro XL」も登録されており、新たにPixel 9シリーズでは4機種がラインナップされることになりそうです。なお、カナダで販売されるモデル(型番)はPixel 9が「GUR25」、Pixel 9 Proが「GEC77」、Pixel 9 Pro XLが「GZC4K」、Pixel 9 Pro Foldが「GGH2X」となっており、各機種はすでに米連邦通信委員会(FCC)などの認証も通過しています。なお、FCCでは「A4RGUR25」および「A4RGEC77」、「A4RGZC4K」、「A4RGGH2X」、「A4RG2YBB」、「A4RGR83Y」、「A4RGGX8B」の7つのFCC IDが登録されており、さらにこれらの認証からGUR25やGEC77、GZC4K、GGH2X、G2YBB、GR83Y、GGX8Bに加え、G1B60やGWVK6、GQ57S、GC15Sがそれぞれの別モデルとして記載されており、Pixel 9のみがUWBに非対応で、G2YBBやGR83Y、GGX8Bは5Gのミリ波(mmWave)にも対応しています。これらのモデルはそれぞれPixel 9がGUR25およびG1B60、G2YBB、Pixel 9 ProがGEC77およびGWVK6、GR83Y、Pixel 9 Pro XLがGZC4KおよびGQ57S、Pixel 9 Pro FoldがGGH2XおよびGC15Sとなると見られ、GGX8Bについては筆者が確認した限りではどの機種に相当するのか確定できませんでしたが、恐らくPixel 9 Pro XLまたはPixel 9 Pro Foldになるのではないかと予想されます。その他、FCCではPixel 9シリーズで共通してスマートデバイスを直接操作できる無線規格「Thread」についても取得しています。Googleでは2016年より新たにMade by Googleとして自社ブランドによるPixelブランドのスマホを展開しており、毎年下期にフラッグシップモデルを投入し、昨年は10月に「Pixel 8」や「Pixel 8 Pro」などを発表しました。そうした中で今年はやや早めの8月に次期フラッグシップスマホとなるPixel 9シリーズの発表会が開催されることになりました。また今年はフォルダブルスマホの次期製品も同時に発表されることになり、今回、少なくともPixel 9 ProとPixel 9 Pro Foldが発売されることが正式に予告され、両機種の外観が一部公開されました。Pixel 9 Proの外観はこれまでのPixel 6シリーズから続く背面にカメラバーを配置したスタイルとなっており、側面のフレームがフラットになったよりスクエアなデザインで、一方のPixel 9 Pro Foldも方向性は同じではあるものの、カメラバーがバーというよりもほぼ正方形なユニットとなっています。また両機種ともにホワイトに近いゴールドっぽいカラーバリエーションが用意されている模様です。さらに従来通りであれば、Googleが独自開発するチップセット(SoC)「Tensor」の次期バージョン「Tensor G4」が搭載されていると思われ、Tensor G4は新たにSamsungの改善された4nm LPP+プロセスで製造され、FOWLP(Fan-out Wafer Level Packaging)方式を採用し、現行バージョン「Tensor G3」で指摘されている発熱問題が解消されていると言われています。

記事執筆:memn0ck

