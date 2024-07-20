°ì¿ÍÌ¼¤«¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢»à¤ó¤À¤è¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¡Ä40ºÐ¤Î¸½Ìò¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÍýÍ³
¡¡¿À»³±Ñ¼¡¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¡£40ºÐ¡£º£¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¥¸¥à¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌÛ¡¹¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡¢°ì¿ÍÌ¼¤ÎÅí»Ò¤¬¸½¤ì¤Æ¹ð¤²¤ë¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢»à¤ó¤À¤è¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Îµï¾ì½ê¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿Åí»Ò¤Ï¡¢¹â¹»¤ò¤ä¤á¡¢Éã¤¬¤¤¤ë¡È¤³¤³¡É¤Ëµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¡Êhere¡Ë¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¥¿¥¬¥í¥°¸ì¤Ç¡Èdito¡É¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
¡ØDitO¡Ê¥Ç¥£¥È¡Ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¹çºî±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿À»³¤ò±é¤¸¤ë·ë¾ëµ®»Ë¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é¤Î´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¼¤ÎÅí»ÒÌò¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«¿Æ»ÒÌò¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÊÕÅí»Ò¤µ¤ó¡¢ºÊ¤Î¥Ê¥ÄÌò¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëÈøÌî¿¿Àé»Ò¤µ¤ó¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£À©ºî¿Ø¤Ë¤â¿®Íê¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂ·¤¨¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î1ºîÌÜ¡£¤Ê¤¼¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤«¡©
·ë¾ëµ®»Ë¤µ¤ó
¡Ö2017Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢ÉñÂæ¤Ï³°¹ñ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤â¤½¤ÎÃæ¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ½é¤ÏÊÌ¤ÎºîÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·ë²ÌÅª¤ËËÜºî¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾Ìç¥¸¥à¡Ö¥¨¥í¥ë¥Ç¥¸¥à¡×¤Î¼ã¤¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Èà¤é¤òÉÁ¤¯±Ç²è¤ò»£¤í¤¦¤È·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏÉÏ¤·¤µ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ã±¤Ê¤ëÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Ê¤ªÌÀ¤ë¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÅí»Ò¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¥¨¡¼¥¹¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤Ç¤¢¤ë¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î±ÑÍºÅª¤Ê¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤ÎÅÁµ±Ç²è¤Ç¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤ò±é¤¸¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥Ö¥Ü¥¤¡¦¥Ó¥é¡¼¥ë¤À¡£¤â¤Ã¤È¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤½¤Î¿Í¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥í¥ë¥Ç¥¸¥à¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥à¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î»£±ÆÃæ¡¢¶öÁ³¡¢Èà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·ë¾ë¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ½Ð±é¤òÎ»¾µ¡£Åí»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÁ°¤Ë¿Ê¤à¡×¤³¤È¤òÀÀ¤¤¡¢ºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¿À»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤³¤½¡¢ËÜºî¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È·ë¾ë¤µ¤ó¡£
¡ÖÇ¯Îð¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤À¤Î¿ô»ú¡ÊAge is just a number ¡ª¡Ë¡½¡½¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¼«¿È¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÈà¼«¿È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºÃ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡·ë¾ë¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢48ºÐ¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÄ¹¤¯¡¢Æ±´ü¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂçÊª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤â¡£¼»ÅÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð±³¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤òµ¿¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¤â¤¬¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤¬»£¤ë¤Ê¤é¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Û¤«¤ÎÇÐÍ¥¤è¤ê¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¡¢40ºÐ¤Î¸½Ìò¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ïºî¤ê¹þ¤á¤Ê¤¤Ìò¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜË¾¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¡¢¤³¤À¤ï¤êËþºÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¿Í¤Î¤³¤È¡×¡Öµï¾ì½ê¤ÏÃµ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤â¤Î¡×¤Ê¤É¡¢ºîÃæ¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤â¶»¤òÂÇ¤Ä¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÅÄÊÕ¤µ¤ó¡£ÈøÌî¤µ¤ó¤â¡Ö·ë¾ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£°¦¤¹¤Ù¤°ìºî¡£
¤æ¤¦¤¤¿¤«¤·¡¿1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£2001Ç¯NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£11Ç¯¤Ë±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼ÒKURUWA.LLC¡Ê¶ÊÎØ¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¢MV¤òÀ©ºî¡£¼ç±éºî¤Ë±Ç²è¡Ø¥ª¥Ü¤ÎÀ¼¡Ù¡Ê18¡Ë¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Õ¥¯¥í¥¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
±Ç²è¡ØDitO¡Ê¥Ç¥£¥È¡Ë¡Ù¡Ê7·î26Æü¸ø³«¡Ë
https://www.ditofilm.com/
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯7·î25Æü¹æ¡Ë