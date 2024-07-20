¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼ó¹Ê¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¥Þ¥Ä¥³¤â¿¼¤¯¶¦´¶¡Ä49ºÐ¤ÇºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿±ÊÌî¤Î¡ÈÆÇÀå¡É¤Ï¤Ê¤¼¥¹¥´¤¤¤Î¤«¡½¡½¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×
¡¡±ÊÌî¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÇÛ¿®²¦¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Èà¤¬ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤ÈºÆÀ¸¿ô¤¬¸®ÊÂ¤ß·ãÁý¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤â¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤ë¤¿¤ÓÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ï¡¢²ó¿ô¸ÂÄê¤Ê¤¬¤é¡Ø±ÊÌî¤ËÀäÂÐÍè¤Ê¤¤¥·¥´¥È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤ä¡Ø±ÊÌî¡õ¤¯¤ë¤Þ¡¡¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤â¼¡¡¹¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¼Ô¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆÏ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¤´°Õ¸«¤¬¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤«¡¢¤¿¤À¤Î¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤«¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¼Á¤ï¤º¤«9Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãý¤ê¤¹¤®¤Æ¼Ü¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢1.75ÇÜ¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÊÔ½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ó¶È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡£ÀåË¯±Ô¤¤Êª¸À¤¤¤ÏÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌµÁÐ¤è¡ª¡¡±ÊÌî¤¯¤ó¤¬ÃÆ¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤ó¤«¡¢ÊÔ½¸¡Ê¤Ç»Ä¤Ã¤¿±ÇÁü¤¬¡Ë¤Û¤Ü±ÊÌî¤¯¤ó¤À¤â¤ó¡×
¡¡¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤â±ÊÌî¤ò¤½¤¦Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê±ÊÌî¤¬¡¢¡Ø½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡Ù¤Ë2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢49ºÐ¤ÇºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¼«¤é²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¸åÊÔ¤Ç¤Ï¼ç¤ËºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤ÎÇº¤ß¤òÅÇÏª¡£±ÊÌî¤¬ÆÃ°Û¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ë¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¼«Ê¬¤¬·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¤âÁÆ¤ò¸«¤Ä¤±¸ý·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Èà¤òÃÏ²¼·Ý¿Í»þÂå¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤ë¶Ó¸ñ¡¦ÅÏÊÕ¤¬¡Ö¿ì¤¤¤¬²Â¶¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Î±ÊÌî¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ç¤¤¤Þ½Ð¤Æ¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Îµº¸À¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¥¦¥±¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÅÇ¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤ÈÅª³Î¤Ê¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»×¤¤¤Î³°¡¢¿Ä¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¤è¤¯¤¾¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡ÈÂåÊÛ¼Ô¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±ÊÌî¤Ë¥Þ¥Ä¥³¤¬¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£¼«Ê¬¤â¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹¶·âÅª¤Ê¤ä¤Ä¤ò¥¦¥±ÁÀ¤¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÊ¹¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤¢¡¼¡¢°ã¤¦¡¢°ã¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤Ã¤«¤é¤¦¤ó¤³¤È¤Á¤ó¤³¤ÎÏÃ¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆÇÀå¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÆÇÀå¤Ï¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÈÆÇ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç±ÊÌî¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼ó¹Ê¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿º£¤Þ¤Ç¤Î·Ý¿Í¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ò»à¤Ì¤Û¤ÉÎ¢¤Ç¥Ç¥£¥¹¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¤¬µö¤µ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡¢²¶¤¿¤Ö¤óÁ´Á³¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¥Æ¥ìÅì¡¡4·î3Æü¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Î±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¡É¤À¡£¤½¤ÎÎäÀÅ¤µ¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÅª³Î¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é³èÌö¤·Â³¤±¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
¡Ø½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡Ù
TBS¡¡Æü¡¡13¡§00¡Á
https://www.tbs.co.jp/sanma-matsuko_tbs/
¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯7·î25Æü¹æ¡Ë