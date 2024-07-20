¶Ã°Û¤Î80¡óÄ¶¤¨¡ªÅÏÉô·úÃËÀ¤«¤é¤Ï¡ÈÄ¶¹¥´¶ÅÙ·Ý¿Í¡ÉÄ´ºº·ë²Ì¤ÇºÝÎ©¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤Î½¹Ê¹·Ý¿Í¤È¤Î°ã¤¤¡×
¡¡2020Ç¯6·î¤ËºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦º´¡¹ÌÚ´õ¤òÎ¢ÀÚ¤ëÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¤¬7·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¤ÏÀ®¸ù¤Î¤â¤ÈTV¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³¹Æ¬¤Ç¤Î¹¥´¶ÅÙÄ´ºº¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«!?¡×¤È¶Ã¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï»ËÜÌÚ¥Ó¥ë¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¤ò»È¤Ã¤¿ÉÔÎÑ¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤«¤éÌÔ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤äCM¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»Å»ö¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÏÉô¡£22Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¤ÎÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¤ÏÀ®¸ù¤Î¤â¤ÎTV¡×¤Ç¤Ï³èÆ°ºÆ³«¸å½é¤È¤Ê¤ë´§ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÏÉôËÜ¿Í¤â¡ÖºÇ½é¤Ï¥É¥Ã¥¥ê¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¼ê»þÂå¤«¤éÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦ÍÅÄÅ¯Ê¿¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿½é²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Æ»¹Ô¤¯°ìÈÌ¿Í¤Ë¡ÖÅÏÉô·ú¤Ï¹¥¤¡©·ù¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤Î¡Ö¹¥´¶ÅÙÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë²óÅú¤ò½¸¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉÔÎÑÁûÆ°¤Ë¸·¤·¤¤½÷À¤«¤é¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¤¬34%¤Ç¡¢¡Ö·ù¤¤¡×¤¬66%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÏÉô¤Ï¡Ö¡Ê¡È·ù¤¤¡É¤¬¡Ë8³ä¤°¤é¤¤¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¿ô»ú¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤¬82%¤Ë¤âÃ£¤·¡¢¡Ö·ù¤¤¡×¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë12%¤À¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÍÅÄ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏÉô¤â¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ã¤¹¤«¡©¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¡Ö½÷À¤è¤ê¤Ï¡Ê¡È¹¥¤¡É¤Î³ä¹ç¤¬¡ËÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥°¥ë¥á¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤Î¿¼¤µ¤ä¡¢Çî¼±¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡È¥Ç¥¤ëÃË¡É¤È¤·¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ìÆâ¤Ç¤ÎÉÔÎÑ¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦ÊóÆ»ÆâÍÆ¤È¤ÎÍîº¹¤¬ÂçÊÑ¤Ê¥Ò¥ó¥·¥å¥¯¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤Ë½ù¡¹¤ËÀ¤´Ö¤ÎÅÜ¤ê¤âÀÅ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤¢¤ë¡È¤¹¤ì°ã¤¤¡É¥³¥ó¥È¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤µ¤òµó¤²¤ë¿Í¤ä¡¢ÇÛ¿®ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Î¥¤¥¸¤ê¤Ë¹ª¤ß¤äÊÖ¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËABEMA¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤«ÅÏÉô¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¸¬µõ¤ÇÄã»ÑÀª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ø¤Î¥¤¥¸¤ê¤òÀäÌ¯¤Ê¼«µÔ¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬·ë¹½¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î¹ª¤µ¤Ï¡¢Æ±¤¸¡È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë·Ý¿Í¡É¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤äFUJIWARA¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¡¢TKO¡¦ÌÚ²¼Î´¹Ô¤é¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢·ùÌ£¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥È¥²¤¬È´¤±¤Æ´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¹¹¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤â31Ëü¿Í¤È¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤â°ÂÄê¤·¤Æ20¡Á30Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÆ»¤µ¡¢Å¥½¤µ¤³¤½¡¢ÅÏÉô¤ËÍ£°ìÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×ÁÇ¡£¸¬µõ¥¥ã¥é¤Ï°Ý»ý¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤ÊÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤â±ó¤¤Ì¤Íè¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÌÚÂ¼¿µ¸ã¡Ë