¡ÖSuica¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©Àµ¼°Ì¾¾Î¤òÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤«¤â¡Ä¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡ÖSuica¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖSuica¡×¤¬¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Ç4¤Ä¤Î±ÑÃ±¸ì¤«¤é¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖSuper Urban Intelligent Card¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

Suica¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¡¦ÀçÂæ¡¦¿·³ã¥¨¥ê¥¢¤ÎJR¤Î¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Î¥­¥è¥¹¥¯¤ä±Ø¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¦°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿°ìÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¹¥¤¥¹¥¤¤¤¤±¤ëIC¥«¡¼¥É¡×¤Î°ÕÌ£¤â¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë