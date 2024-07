藤井隆主宰の⾳楽レーベルSLENDERIE RECORD10周年を記念して7⽉27⽇(⼟)にヒューリックホール東京にて開催される「SLENDERIE RECORD 10th ANNIVERSARY MUSIC AWARD」に、KOJI 1200(今⽥耕司)の出演が決定した。関連記事: フットボールアワー後藤が語る、80〜90年代日本における「バンドブーム」の熱狂 KOJI 1200は10周年を記念して8⽉7⽇(⽔)に発売するシングルCD BOX『SLENDERIE RECORD 10YEARS 10SINGLES』でサウンドプロデュースにTOWA TEI、作詞に⾳葉(鈴⽊京⾹)を迎え新曲「Shining Star」を発表する。

開催当⽇は「SLENDERIE RECORD 10YEARS 10SINGLES」を会場先⾏発売し、購⼊特典として『SLENDERIE RECORD』10周年 特製ショッパーをプレゼント。また、Like a record round! round! round!のビックオーロラアクリルスタンドと、滋賀の家具店「HOMEPICNIC STOREHOUSE」による10YEARS 10SINGLES⽤特注⽊箱の販売も決定した。さらに同公演と前⽇7⽉26⽇(⾦) 開催の「後藤輝基”ホイップ”ツアー2024 plus 藤井隆︕」のファイナル公演の模様が、イープラス Streaming+にて後⽇配信される。配信期間は「後藤輝基”ホイップ”ツアー2024 plus 藤井隆︕」が2024年8⽉2⽇(⾦)19:00〜8⽉12⽇(⽉・祝)23:59まで。「SLENDERIE RECORD 10th ANNIVERSARY MUSIC AWARD 2024」が2024年8⽉3⽇(⼟)17:30〜8⽉12⽇(⽉・祝)23:59まで。チケットは7⽉19⽇(⾦)18:00から発売開始となる。<ライブ情報>「後藤輝基”ホイップ”ツアー2024 plus 藤井隆!」2024年7月26日(金)ヒューリックホール東京 ※ツアーファイナル開場18時 開演19時アーティスト:後藤輝基/藤井隆 バンド:冨田謙(Key)、奥田健介(Gt)、小松シゲル(Dr)、南條レオ(Ba)チケット:SOLD OUT■ライブ配信配信期間:2024年8月2日(金)19時〜8月12日(月・祝)23時59分チケット:\2000(税込)視聴チケット販売期間:7月19日(金)18時〜8月12日(月)20時購入URL:https://eplus.jp/slenderierecord/「SLENDERIE RECORD 10th ANNIVERSARY MUSIC AWARD 2024」2024年7月27日(土)ヒューリックホール東京開場16時30分 開演17時30分出演:藤井隆/早見優/椿⻤奴/レイザーラモンRG/後藤輝基/川島明/tofubeats/DJ Michele Sorry/KOJI 1200(今田耕司)バンド:冨田謙(Key)、奥田健介(Gt)、小松シゲル(Dr)、南條レオ(Ba)チケット:SOLD OUT■ライブ配信配信期間:2024年8月3日(土)17時30分〜8月12日(月・祝)23時59分チケット:\3000(税込)視聴チケット販売期間:7月19日(金)18時〜8月12日(月)20時購入URL:https://eplus.jp/slenderierecord/