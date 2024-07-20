藤井隆主宰レーベルSLENDERIE RECORD10周年記念にKOJI 1200出演
藤井隆主宰の⾳楽レーベルSLENDERIE RECORD10周年を記念して7⽉27⽇（⼟）にヒューリックホール東京にて開催される「SLENDERIE RECORD 10th ANNIVERSARY MUSIC AWARD」に、KOJI 1200（今⽥耕司）の出演が決定した。
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KOJI 1200は10周年を記念して8⽉7⽇（⽔）に発売するシングルCD BOX『SLENDERIE RECORD 10YEARS 10SINGLES』でサウンドプロデュースにTOWA TEI、作詞に⾳葉（鈴⽊京⾹）を迎え新曲「Shining Star」を発表する。
開催当⽇は「SLENDERIE RECORD 10YEARS 10SINGLES」を会場先⾏発売し、購⼊特典として『SLENDERIE RECORD』10周年 特製ショッパーをプレゼント。また、Like a record round! round! round!のビックオーロラアクリルスタンドと、滋賀の家具店「HOMEPICNIC STOREHOUSE」による10YEARS 10SINGLES⽤特注⽊箱の販売も決定した。さらに同公演と前⽇7⽉26⽇（⾦） 開催の「後藤輝基”ホイップ”ツアー2024 plus 藤井隆︕」のファイナル公演の模様が、イープラス Streaming+にて後⽇配信される。配信期間は「後藤輝基”ホイップ”ツアー2024 plus 藤井隆︕」が2024年8⽉2⽇（⾦）19:00〜8⽉12⽇（⽉・祝）23:59まで。「SLENDERIE RECORD 10th ANNIVERSARY MUSIC AWARD 2024」が2024年8⽉3⽇（⼟）17:30〜8⽉12⽇（⽉・祝）23:59まで。チケットは7⽉19⽇（⾦）18:00から発売開始となる。
＜ライブ情報＞
「後藤輝基”ホイップ”ツアー2024 plus 藤井隆!」
2024年7月26日（金）ヒューリックホール東京 ※ツアーファイナル
開場18時 開演19時
アーティスト：後藤輝基/藤井隆 バンド：冨田謙（Key）、奥田健介（Gt）、小松シゲル（Dr）、南條レオ（Ba）
チケット：SOLD OUT
■ライブ配信
配信期間：2024年8月2日（金）19時〜8月12日（月・祝）23時59分
チケット：\2000（税込）
視聴チケット販売期間：7月19日（金）18時〜8月12日（月）20時
購入URL：https://eplus.jp/slenderierecord/
「SLENDERIE RECORD 10th ANNIVERSARY MUSIC AWARD 2024」
2024年7月27日（土）ヒューリックホール東京
開場16時30分 開演17時30分
出演：藤井隆/早見優/椿⻤奴/レイザーラモンRG/後藤輝基/川島明/tofubeats/DJ Michele Sorry/KOJI 1200（今田耕司）
バンド：冨田謙（Key）、奥田健介（Gt）、小松シゲル（Dr）、南條レオ（Ba）
チケット：SOLD OUT
■ライブ配信
配信期間：2024年8月3日（土）17時30分〜8月12日（月・祝）23時59分
チケット：\3000（税込）
視聴チケット販売期間：7月19日（金）18時〜8月12日（月）20時
購入URL：https://eplus.jp/slenderierecord/
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KOJI 1200は10周年を記念して8⽉7⽇（⽔）に発売するシングルCD BOX『SLENDERIE RECORD 10YEARS 10SINGLES』でサウンドプロデュースにTOWA TEI、作詞に⾳葉（鈴⽊京⾹）を迎え新曲「Shining Star」を発表する。
＜ライブ情報＞
「後藤輝基”ホイップ”ツアー2024 plus 藤井隆!」
2024年7月26日（金）ヒューリックホール東京 ※ツアーファイナル
開場18時 開演19時
アーティスト：後藤輝基/藤井隆 バンド：冨田謙（Key）、奥田健介（Gt）、小松シゲル（Dr）、南條レオ（Ba）
チケット：SOLD OUT
■ライブ配信
配信期間：2024年8月2日（金）19時〜8月12日（月・祝）23時59分
チケット：\2000（税込）
視聴チケット販売期間：7月19日（金）18時〜8月12日（月）20時
購入URL：https://eplus.jp/slenderierecord/
「SLENDERIE RECORD 10th ANNIVERSARY MUSIC AWARD 2024」
2024年7月27日（土）ヒューリックホール東京
開場16時30分 開演17時30分
出演：藤井隆/早見優/椿⻤奴/レイザーラモンRG/後藤輝基/川島明/tofubeats/DJ Michele Sorry/KOJI 1200（今田耕司）
バンド：冨田謙（Key）、奥田健介（Gt）、小松シゲル（Dr）、南條レオ（Ba）
チケット：SOLD OUT
■ライブ配信
配信期間：2024年8月3日（土）17時30分〜8月12日（月・祝）23時59分
チケット：\3000（税込）
視聴チケット販売期間：7月19日（金）18時〜8月12日（月）20時
購入URL：https://eplus.jp/slenderierecord/