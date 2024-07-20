¡Ú¸µ¡¦ÊõÄÍ²ÖÁÈ¡ÛÍ®¹á¸÷¡Ê¤æ¤º¤«¡¦¤ì¤¤¡Ë¤µ¤ó¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤ò¸øÉ½
20Æü¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤áº£Ç¯5·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿Í®¹á¸÷¤µ¤ó¤¬¡¢º£·î1ÆüÉÕ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¸µ¡¦ÊõÄÍ²ÖÁÈ¡ÛÍ®¹á¸÷¡Ê¤æ¤º¤«¡¦¤ì¤¤¡Ë¤µ¤ó¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤ò¸øÉ½
Í®¹á¤µ¤ó¤Ï1992Ç¯3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹171¥»¥ó¥Á¡£ ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢2009Ç¯¤Ë²Î·àÃÄ95´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÖÁÈ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¿Í¸ø±é¤Î¼ç±é¤ò3ÅÙÌ³¤á¡¢¡Ö¥Ý¡¼¤Î°ìÂ²¡×¥¢¥é¥óÌò¡¦¡Ö¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡×°Ë½¸±¡Ç¦Ìò¡¦¡Ö¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥´¥í¡×¥À¥Ë¥¨¥ëÌò¡¦¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×Æ»ÌÀ»û»ÊÌò¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯11·î²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¿ôÂ¿¤¯¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂàÃÄ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯5·î¤Î¡Ö¥¢¥ë¥«¥ó¥·¥§¥ë¡Á¥Ñ¥ê¤Ë²Í¤«¤ëÆú¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼°ìºÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥Þ¥ë¥»¥ëÌò¤òÌ³¤á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ì¤ÐÍ®¹á¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤Û¤É¤ËÁ´¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¾¯½÷Ì¡²è¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ì¤Ð±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢º£¸å¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Í®¹á¤µ¤óËÜ¿Í¤â¡¢º£²ó¤Î¸øÉ½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÉñÂæ¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê°ÕÍß¡¢±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢¿§¡¹¤Ê»ö¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ù¤¨¤Î¤â¤È¡¢À¿¿´À¿°ÕÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í®¹á¤µ¤ó¤Ë¤ÏÁáÂ®¡¢º£Ç¯9·î¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸ø±é¡ÖÍ®¹á ¸÷ 1st Solo Concert¡ØTABLEAU¡Ù¡×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¿À»ö,
Áòº×,
¾²ÃÈË¼,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥À¥¤¥¹,
»×¤¤¤ä¤ê,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÀÅ²¬,
À¸²Ö