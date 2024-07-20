¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿¡¡ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç±óÅê70¥á¡¼¥È¥ëÈäÏª¡¡ÇØ¸å¤Ë¤Ï¡ÖCreepy¡¡Nuts¡×¤Î»Ñ¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜµò¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï±óÅê¤ÇºÇÄ¹70¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤âÃ£¤¹¤ëµ÷Î¥¤ÇÅê¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»³ËÜÆÃÍ¤ÎÎý½¬ÊýË¡¤Ç¤â¤¢¤ë¤ä¤êÅê¤²¡Ê¥¸¥ã¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¥í¡¼¡Ë¤Ç¤ÎÄ´À°¤â¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤È±óÅê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÄË¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡©¼ÁÌä¤Ë¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤¬Îý½¬¤¹¤ëÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÂçÊª¡É¤â¸«¼é¤Ã¤¿¡£Ãæ·ø¸åÊý¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎR¡½»ØÄê¤ÈDJ¾¾±Ê¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Ç¥å¥ª¡ÖCreepy¡¡Nuts¡×¡£20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÖAFEELA¡¡PREGAME¡¡PERFORMANCE¡×¤Ç¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡ÖBling¡½Bang¡½Bang¡½Born¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»³ËÜ¤¬Îý½¬ÅÓÃæ¤Ë»ëÀþ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï6·î15Æü¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ç±¦¾åÏÓ¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æ¹ßÈÄ¡£±¦¸ªç§ÈÄ¤ÎÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÅö½é¡¢15Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL)¤ËÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢60Æü´Ö¤ÎIL¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£·î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÀïÁ°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö60¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó18¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Îµ÷Î¥¤Ç2ÅÙ¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¡Ê13Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤â¹Ô¤¦Í½Äê¡£ÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£´û¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£