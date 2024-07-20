ìÔÆù¤Î¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤²¼È¾¿È¤Ø¡££±Æü£±¥»¥Ã¥È¡Ú¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤Î½ÀÆðÀ¤ò¾å¤²¤ë¡Û´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
±¿Æ°ÉÔÂ¤Ç¤ªÊ¢¼þ¤ê¤ä²¼È¾¿È¤ËìÔÆù¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ìÔÆù¤ò¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤Î³èÆ°ÎÌ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤³¤Ç½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÂÀ¤â¤â¤ä¤ª¿¬¤Ê¤É²¼È¾¿È¤ÎÃæ¤Ç¤â¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤¤¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤Î½ÀÆðÀ¤ò¾å¤²¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
🌼µÓ¤òÂç¤¤¯²ó¤¹¤À¤±¤ÇOK¡£µÓÁé¤»¤Ë£±Æü£µ²ó¡Ú¸Ô´ØÀá¤Î½ÀÆðÀ¤ò¾å¤²¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·
¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤Î½ÀÆðÀ¤ò¾å¤²¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡Ê£±¡Ë¾²¤Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÒµÓ¤ò¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤¿¤Þ¤ÞÁ°¤Ë½Ð¤·¡¢¸å¤íµÓ¤Ï¤Ò¤¶¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¿¤Ð¤¹
¡Ê£²¡Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¾åÈ¾¿È¤òÁ°¤ËÅÝ¤·¤Æ¾²¤Ë¤Ò¤¸¤òÃå¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÂ©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é30ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë
¢¥¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤ÎÂÀ¤â¤â¤ä¤ª¿¬¤Î¶ÚÆù¤Ê¤É¡¢¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
µÓ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡È£±Æü¤¢¤¿¤êº¸±¦³Æ£³²ó¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¹üÈ×¤ò¾²¤Ë¶á¤Å¤±¤¤Ã¤ÆÂÎÀª¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾ï¤Ë¹üÈ×¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á´Æ½¤¡§Ìî·î°¦è½¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Îò£¶Ç¯¡Ë¡ä