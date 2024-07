7月5日(金)より放送がスタート、ワーナー ブラザース ジャパンがプロデュースするTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』より、Episode 3のあらすじ&場面カットが公開された。また布袋寅泰による、オープニングテーマ『Another World』(MV Original Short Ver.)のMVも公開された。TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は、DCコミックス原作の人気IP『スーサイド・スクワッド』を、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズなどを手掛けるワーナー ブラザース ジャパンが日本発の完全新作オリジナルアニメーションとしてプロデュースした作品。

ハーレイ・クインやジョーカー、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークといったお馴染みのヴィラン(悪党)たちが、異世界を舞台に冒険ならぬ「 ”暴” 険」を繰り広げる!Episode 4のあらすじと場面カットはこちら。<Episode 4 あらすじ>ISEKAIでは数十年に及び王国と帝国の戦争が続いていた。元は王国の民であったエルフや獣人が、半年前から帝国側に寝返ったことにより戦争は激化。平和を望む王国の姫フィオネは、戦争を終わらせるためハーレイ達の力を借りられないかと思案する…。しかしその間にも絶え間なく攻め入ってくる帝国軍。ハーレイ達は再びデッドショットのマブダチことラットキャッチャーを迎え撃つ作戦を実行する!! さあ、ネズミ狩りだ!!また、布袋寅泰による、TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』オープニングテーマ『Another World』(MV Original Short Ver.)のMVがついに本日公開された。さらに、デジタルシングル楽曲配信が、Apple Music、Spotifyにて7月26日にスタートすることが決定した。そしてハーレイが印象的なアニメ描き下ろしのデジタルシングルジャケットも公開された。Suicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC