ÂçÉýÂ³Íî¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý³µ¶·
NY¸¶ÌýÀèÊª9·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á78.64¡Ê-2.66¡¡-3.27%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î´ü¶á¤ÏÂçÉýÂ³Íî¡£¶âÍ»»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÍø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¸¶ÌýÁê¾ì¤âÄ´À°Çä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ä¶âÁê¾ì¡¢³°°Ù»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤¬¤ä¤äÈ¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Æµ¨µÙ²Ë¥·ー¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄ´À°¤¹¤ëÆ°¤¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¥¢¥ó¥µー¥ë¡¦¥¢¥Ã¥éー¡Ê¥Õー¥·ÇÉ¡Ë¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤ò¥É¥íー¥ó¤Ç¹¶·â¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ÛÇ÷´¶¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¸ÂÄêÅª¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£¹·î¸Â¤ÏÆðÄ´¡£°ì»þ²¼¤²Éý¤ò¾Ã¤¹¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾åÃÍ¤Ï½Å¤«¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¸å¤ÏÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢£·£¸¡¥£µ£¹¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼Íî
MINKABU PRESS
1¥Ð¥ì¥ë¡á78.64¡Ê-2.66¡¡-3.27%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î´ü¶á¤ÏÂçÉýÂ³Íî¡£¶âÍ»»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÍø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¸¶ÌýÁê¾ì¤âÄ´À°Çä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ä¶âÁê¾ì¡¢³°°Ù»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤¬¤ä¤äÈ¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Æµ¨µÙ²Ë¥·ー¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄ´À°¤¹¤ëÆ°¤¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¥¢¥ó¥µー¥ë¡¦¥¢¥Ã¥éー¡Ê¥Õー¥·ÇÉ¡Ë¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤ò¥É¥íー¥ó¤Ç¹¶·â¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ÛÇ÷´¶¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¸ÂÄêÅª¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£¹·î¸Â¤ÏÆðÄ´¡£°ì»þ²¼¤²Éý¤ò¾Ã¤¹¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾åÃÍ¤Ï½Å¤«¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¸å¤ÏÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢£·£¸¡¥£µ£¹¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼Íî
MINKABU PRESS