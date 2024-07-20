¥¦¥½Îø¤¬¥¬¥ÁÎø¤Ë!? Àä¿©·ÏÃË»Ò¤ËÂç»ö·ï¡Ö¥Õ¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ãÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡ä
Snow Man¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¡õÃæÂ¼¥¢¥ó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÄ¶²¦Æ»¥é¥Ö¥³¥á¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¡£
ËÜÆü7·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè3ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û35ºÐ´³Êª·Ï½÷»Ò¤¬9ºÐ²¼¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¡È¾²¥É¥ó¡É¤µ¤ì¡ÄÍÅ±ð¤Ê»ëÀþ¤Ë¥É¥¥É¥
Îø°¦¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤Ç¯²¼Àä¿©·ÏÃË»Ò¡¦ÀÄÅç¿ð¼ù¡ÊÅÏÊÕ¡Ë¤È¡¢Îø°¦¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿35ºÐ´³Êª·Ï½÷»Ò¡¦³ëÌÚÀãÇµ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Î¾®¤µ¤Ê±³¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÇ¯¤Îº¹¡È¶¨ÄêÎø°¦¡É¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£
½é²ó¤ËÂ³¤¡¢Âè2ÏÃ¤â¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿ÀãÇµ¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¤Æ²È¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿ÀÄÅç¤Î¡È¡ô¤ª¤ó¤Ö¥¿¥¯¥·¡¼¡É¡¢¸¼´Ø¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÀãÇµ¤ËÀÄÅç¤¬Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¡È¡ô¤Û¤í¿ì¤¤¾²¥É¥ó¡É¤Ê¤É¤¤å¤ó¥·¡¼¥ó¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄÅç¤Ë¡Öº£Æü¡¢ÀãÇµ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Î´é¤¬¸«¤ì¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÀãÇµ¤¬¾È¤ì¤ÆÈ¤ÂÞ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿¡È¡ô¤Ï¤¸¤é¤¤¥Á¥ç¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¥Ï¡¼¥È¤ò·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ³½Ð¡£
ÀãÇµ¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤âÌÜ¤ò±£¤·¤Æ±þÀï¤·¤¿ÀÄÅç¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÅÏÊÕ¡õÃæÂ¼¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Î¾¯¤·¤º¤Ä½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿µ÷Î¥´¶¤È¡¢Îø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¶õµ¤´¶¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤¿2¿Í¤Î¼Çµï¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½é²ó¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï¥ª¥·¥É¥éÏÈÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè2ÏÃ¤âTVerÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë165Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤Æ»»½Ð ´ü´Ö¡§7·î13Æü¡Á7·î18Æü¡Ë¡£
Âè1ÏÃ¤ÈÂè2ÏÃ¤ÎÎß·×ÇÛ¿®¿ô¤Ï400Ëü²ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤Æ»»½Ð ´ü´Ö¡§7·î7Æü¡Á7·î18Æü¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡È¤Û¤í¿ì¤¤¾²¥É¥ó¡É¤Î¤½¤Î¸å¡Ä
¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¦¤Ã¤«¤ê¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀãÇµ¤ËÀÄÅç¤¬Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ê¡Ä¡£¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¡×¤Èµ¯¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀãÇµ¤ò²¡¤µ¤¨¹þ¤ó¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê´é¤ò¶á¤Å¤±¤ëÀÄÅç¡½¡½¤È¤¤¤¦¤¤å¤ó¥·¡¼¥ó¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿Á°²ó¡£
º£²ó¤ÎÂè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡È¤Û¤í¿ì¤¤¾²¥É¥ó¡É¤Î¤½¤Î¸å¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¥¹¤µ¤ì¤ë¡Ä¡©¡×¤È»×¤ï¤ºÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ëÀãÇµ¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÀÄÅç¤Î¤¤¤¸¤ï¤ë¤¬¤µ¤¯Îö¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀÄÅç¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¡Èµ¤¤Å¤±¤ÐÀÄÅç¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ëÀãÇµ¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¤â²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÀÄÅç¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£µ¤¤Þ¤º¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÊ¿¾ï¿´¤Ë¸«¤¨¤ëÀÄÅç¤Ë¡¢ÀãÇµ¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÀÄÅç¤âÍ§¿Í¤ÎÃ«ºê¿¿»Ê¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤ä¡¢2ÈÖÌÜ¤ÎÊì¡¦ÅÄÂ¼¼îÂå¡Ê°ËÆ£½¤»Ò¡Ë¡¢3ÈÖÌÜ¤ÎÊì¡¦¼Ä¸¶Îé»Ò¡ÊÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡Ë¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤¦¤È¤¦½é¤á¤Æ¡ÈËÜµ¤¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¤¿¡É¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤é¤·¤¤¡£
Îø°¦¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÄÅç¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÅþÄì¿®¤¸¤é¤ì¤º¡¢¡Ö²¶¤¬¡Ä¡©¥¦¥½¤À¤í¡Ä¡©¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö¡ÊÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Ë¡Ä¥Õ¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢ÀÄÅç¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÂç»ö·ï¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÀä¿©·ÏÃË»Ò¡¦ÀÄÅç¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤ë¡©¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Îø°¦¤òÈò¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÀãÇµ¤Ï¡Ä¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥¦¥½Îø¤¬¥¬¥ÁÎø¤Ë¡©¡¡¡È¶¨ÄêÎø°¦¡É¤òÂ³¤±¤ë2¿Í¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ëÂè3ÏÃ¤ËÃíÌÜ¤À¡£