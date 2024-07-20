¡ÚÆ¬¤Î¤¤¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡Û²ñµÄ¤ÇÈ¯¸À¤¬ÊÐ¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ëÏÃ¤·Êý¡¦¥Ù¥¹¥È1
²ñµÄ¤Ç°ì¿Í¤Ç¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·Â³¤±¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£È¯¸À¤¬ÆÃÄê¤Î¿Í¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤¬È¯¸À¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÌäÂê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Á°¸þ¤¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Îµ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ¤¬¡¢3Ëü¿Í¤Ë¡Ö¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¡×¤ÎÂÐÏÃ½Ñ¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó½Î½ÎÄ¹¤ÎÃæÅç¿ò³Ø»á¤ÎÃø½ñ¡Ø°ìÎ®¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î ¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤¹¤´¤¤¤Ò¤È¸À¡½¡½ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢²ñµÄ¡¢ÌÌÃÌ¡¢ÊÙ¶¯²ñ¡¢»¨ÃÌ¤Ç¤â»È¤¨¤ë43¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ù¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ±½ñ¤«¤éÆÃÊÌ¤ËÈ´¿è¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤¦¤Þ¤¯ÃÛ¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Æ±¤¸¿Í¤Ð¤«¤ê¤¬ÏÃ¤¹¤Î¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤
¡¡È¯¸À¤¬ÆÃÄê¤Î¿Í¤ËÊÐ¤ë¤³¤È¤â¡¢¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤é°Õ¸«¤È¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡£
¡¡Ìð·Ñ¤®Áá¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÅÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¡£
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅÙ¤¬²á¤®¤ë¤È¤Û¤«¤Î¿Í¤¬È¯¸À¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¬È¯¸À¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÈ¯¸À¼Ô¤Ë¤Ï½½Ê¬ÏÃ¤·¤¿¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÆÈ±é²ñ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×ºö¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÛ¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¡ÌÛ¤é¤»¤è¤¦¡¢Ìµ»ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢È¯¸À¼Ô¤ÏÍßµáÉÔËþ¤ò¤Ä¤Î¤é¤»¤Æ¤Ê¤ª¤µ¤éÈ¯¸À¤äÃ¦Àþ¤¬Áý¤¨¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤é¤º¤ËÁê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤òÂº½Å¤·¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤³¤ì¤¬ºÇÎÉ¤ÎÂÐ½èË¡¤Ç¤¹¡£
¡ß¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤¢¤¤¤Å¤Á¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤¢¤¤¤Å¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÈ¯¸À¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î»²²Ã¼Ô¤âÉÔËþ¤¬¤Ä¤Î¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
´¶¼Õ¥×¥é¥¹À®²Ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤¤¤Å¤Á¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÈ¯¸À¤¹¤ëÀÑ¶ËÀ¤ò¾Þ»¿¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤ÎÈ¯¸À¤ò´µ¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡È¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤«¤ËÁ´ÂÎ¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤âÈ¯¸À¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤¡Ö¤´°Õ¸«¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤â½½Ê¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ï°ì¿Í¤ÎÈ¯¸À¤ò³è¤«¤·¤Æ¾ì¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡Ü¤½¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½Ð¤¿À®²Ì¡×¤Ç¡¢À®²Ì¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡×¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¶ñÂÎÅª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Î¤ªÏÃ¤Î¤ª¤«¤²¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Öº£¤ÎÏÃ¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ®²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡¢¾õ¶·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¹×¸¥¤òÇ§¤á¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÈ¯¸À¤Ï¡¢¶¯¤¯¹ÎÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÈ¯¸À¤Ë¤â¸ú¤¯
¡¡¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤â¡¢´ðËÜ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤¨¤Æ¥Û¥ó¥Í¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡³èÈ¯¤Ê¾ì¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢È¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤òÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÎÉ¤¤·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢È¯¸À¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤âÈ¯¸À¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö´¶¼Õ¡Ü¤½¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤ÎÀ®²Ì¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£