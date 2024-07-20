ÊÆ¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ½Æ·â¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡¢»ö·ï1½µ´ÖÁ°¤Ë¸½¾ì¤ò²¼¸«¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬½Æ·â¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤¬»ö·ï¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ë½¸²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢¸½¾ì¤Î²¼¸«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«ABC¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ç¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Ã¥¯¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢»ö·ï1½µ´ÖÁ°¤Îº£·î6Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½¸²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È·ÈÂÓÈÖ¹æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö·ï¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ë½¸²ñ¤Î²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î²¼¸«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤ä¼«Âð¤«¤é¤ÏÇúÈ¯Êª¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢CNN¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÇúÈ¯Êª¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÜººÅö¶É¤Ï¡¢·×²èÅª¤ËÈÈ¹Ô¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Æ¡¢Æ°µ¡¤Î²òÌÀ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£