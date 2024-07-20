¥°¥é¥É¥ëÇÈºêÅ··ë¡¢Íá°áÃåÊø¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÈþ½ÑÉÊ¥ì¥Ù¥ë¤Î´ÅÈþ¤µ¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÇÈºêÅ··ë¡Ê23¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Íá°á¤òÃåÊø¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Öº£·î¤ÎFantia¤Ï¡ØÍá°áÃåÊø¤·¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥É¡¼¥ë¤ÏT¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤·¤Æ¤ª¤·¤ê¤Î·Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Íá°á¤òÃåÊø¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Ï¤À¤±¤¿Íá°á¤Î²¼¤«¤éÀÖ¤¤¥Ù¥Ó¡¼¥É¡¼¥ë¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡¢ÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÌÜ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ½ÑÉÊ¥ì¥Ù¥ë¤Î´ÅÈþ¤µ¡×¡Ö¤¢¤é¡¢Å·½÷¤µ¤Þ¤¬¡ª¡ª¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¨¥í¥«¥ï¤ÎÄºÅÀ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£