¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÉÍ¾¾¾¦¤Î¥×¥íÃíÌÜ¡¦Á¾ÉÛÀî¥¶¥¤¥ì¥ó¡¢Ì¾ÍÀÈÔ²ó¤Î°ìÂÇ¡¦¹â¹»ÄÌ»»£³£°¹æ¤Ë°ÕÍß¡¦¡¦¡¦£²£±ÆüÉÙ»ÎµÜÅìÀï
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÀÅ²¬Âç²ñ¤Ï¡¢£²£°¤È£²£±Æü¤Ë£³²óÀï³Æ£¸»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡££²²óÀï¤Ç£¹²ó£µÅÀº¹¤«¤éµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¥·¡¼¥É¹»¤ÎÉÍ¾¾¾¦¤Ï£²£±Æü¤ËÉÙ»ÎµÜÅì¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤Î·àÅª¤Ê°ìÀï¤Ç£³¼ººö¤·¡¢µçÃÏ¤ò¾·¤¤¤¿¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÁ¾ÉÛÀî¥¶¥¤¥ì¥ó»°ÎÝ¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Ì¾ÍÀÈÔ²ó¤È¤Ê¤ë¹â¹»ÄÌ»»£³£°¹æ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼çË¤¡¦Á¾ÉÛÀî¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ç¡È¼Ú¤ê¡É¤òÊÖ¤¹¡£½Õ¤«¤é£Î£Ð£Â£·µåÃÄ¤¬»ë»¡¤·¤¿¹â¹»ÄÌ»»£²£¹ËÜ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£¡Ö¹µ¤¨¤á¤À¤±¤É¤Þ¤º£±ËÜ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤Î£³£°ËÜ¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¡££³²óÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æ¤ÏÀ¶Î®´Û¤È¤Î£²²óÀï¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½é²óÌµ»àËþÎÝ¤«¤é¡¢ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤â±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ëÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£´ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤ÇÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡££²²ó¡¢£µ²ó¤Ï°ìÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¥ß¥¹¤ÇÅ¬»þ¼ººö¤È¤Ê¤ê¡¢£¹²ó¤ÏÊáµå¥ß¥¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î£³¼ººö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁ¾ÉÛÀî¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¼éÈ÷¤ÇÎ®¤ì¤ò°¤¯¤·¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£¹²ó¤Ë£¶ÆÀÅÀ¤·¤Æ¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Á¾ÉÛÀî¤ÏÂè£²ÂÇÀÊ°Ê¹ß¡¢£³ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¢£±»Íµå¤ÈºÆ¤Ó²÷²»¤¬¶Á¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï¼éÈ÷¤«¤é¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¶¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤Ç¡¢½Õ¤«¤éÃå¼ê¤·¤¿¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç£±£²ËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¡££µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ï£¶ÉÃ£³¡£Ãæ³Ø¤Þ¤ÇÅê¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Í··â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¼éÈ÷ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£Áö¹¶¼é»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿°ïºà¤Ï¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¡££²£°£°£°Ç¯²Æ°ÊÍè¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÌ´¸«¤Æ¤¤¿¥×¥íÆþ¤ê¤Ø¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£¡Ê°ËÆ£¡¡ÌÀÆü¹á¡Ë
¡¡¢¡ÉÍ¾¾¾¦¤Î£²²óÀï¤Ç¤Î¥µ¥è¥Ê¥é·à¡¡½é²ó¤Ë£´ÅÀÀè¼è¤â£²²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢£µ²ó¤Ë°ìµó£¶¼ºÅÀ¤Ç£´¡½£¸¡££¹²ó¤Ë¤â£±¼ºÅÀ¤·¡¢£µÅÀº¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤½¤ÎÎ¢¤Ï£´ËÜ¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ¤Èµ¾Èô¤Ç£²ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£µÈÖ¡¦±ÊÆÁ¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï£¶ÈÖ¡¦ÇÈÂ¿¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡££±£¹£·£µÇ¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤«¤é¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤ò»Ä¤·¤¿¡ÖµÕÅ¾¤ÎÉÍ¾¦¡×¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£