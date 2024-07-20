FANTASTICSº´Æ£Âç¼ù¡¢½Ð±é±Ç²è¡ÖÆ¨ÁöÃæ¡×¸ø³«¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤Ï°ìÀÚÁ÷¤é¤ì¤º
JO1ÀîÀ¾Âó¼Â¡Ê25¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÆ¨ÁöÃæ¡¡THE MOVIE¡×¡ÊÀ¾±ºÀµµ´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢JO1¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®¡Ê22¡Ë¤«¤é¡¢Áá¤¯¤â´¶ÁÛ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÂó¼Â·¯¡¢²¶¡¢1¿Í¤Ç¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¡¢¥Þ¥¸¤ÇºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤Æ¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¤¹¤´¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£FANTASTICSº´Æ£Âç¼ù¡Ê29¡Ë¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ï¢Íí¤Ï°ìÀÚ¡¢¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£