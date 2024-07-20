¡Úºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û1·³¾º³Ê¤Î¿¹²¼¤Ë¡Ö4ÂÇ¿ô0°ÂÂÇ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Ã¤Æ²¶¤è¤¦¸À¤ï¤ó¤Ç¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À0¡¼1¹Åç¡Ê2024Ç¯7·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¢§¿¹²¼¤ÎÂÇ·âÆâÍÆ¡¡¤½¤é¤â¤¦1·³Íè¤¿¤é·ë²Ì¤ä¤«¤é¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ó¤«¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¸À¤¦¤Æ¤â4ÂÇ¿ô0°ÂÂÇ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Ã¤Æ²¶¤è¤¦¸À¤ï¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤í¡£1·³¤Î¥²¡¼¥à¤ä¤Ç¡£
¡¡¢§7²ó¤âÌî¸ý¤Þ¤Ç¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¡¤Ê¤¢¡£¤Þ¤¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼2¿ÍÀ©¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤Î¤¦¡£
¡¡¢§Â¼¾å¤Ï¹¥Åê¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¤ª¤Þ¤¨¡¢ÊÌ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤½¤ó¤Ê¤ó²¿¤â°¤Ê¤¤¤ä¤ó¤«¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¤½¤¦¤ä¤ó¤«¤ª¤Þ¤¨¡£ÊÌ¤Ë¤¢¤ó¤Ê1ÅÀ¤âËÉ¤²¤ë1ÅÀ¤ä¤±¤É¤Î¤¦¡£°Õ¿Þ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¤è¡¢¤Û¤ó¤Þ¡£
¡¡¢§7²ó¤ÏºäËÜ¤Ë¤É¤ó¤ÊÂÇ·â¤òµá¤á¤¿¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ã¤Æ¥é¥ó¥Ê¡¼´Ô¤¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¤Ê¤¤¤«¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤É¤³Åê¤²¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡¢¤É¤³¤ËÂÇ¤Æ¤È¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤ä¤«¤é¡£