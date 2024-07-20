¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÎÁªµó»ñ¶â½¸¤á¡¢°ìÉôÊÝÎ±¡á´Ø·¸¶Ú
Jarrett Renshaw¡¡Stephanie Kelly
[£±£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤«¤é¤ÎÅ±ÂàÏÀ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÎÁªµó»ñ¶â½¸¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬°ìÉôÊÝÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£±£¹Æü¡¢Ê£¿ô¤ÎÌ±¼çÅÞ´Ø·¸¶Ú¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÏÍè½µ¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤È¥Ç¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç»ñ¶â½¸¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¤¬¡¢´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÊÝÎ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Î¿Ø±Ä¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Áªµó»ñ¶âÄ´Ã£·×²è¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤â¤³¤ÎÆü¡ÖÍè½µ¡¢Áªµó³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÁªµóÁª¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÅÞÆâ¤ÎµµÎö¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢£¸·î£±£¹Æü¤Ë¥·¥«¥´¤Ç»Ï¤Þ¤ëÅÞÁ´¹ñÂç²ñÁ°¤ËÂçÅýÎÎ¸õÊä¤òÀµ¼°»ØÌ¾¤¹¤ë·×²è¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÆ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£