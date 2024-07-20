¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÀµÌÚ¡¡ÆñÅ¨¡¦ÉðÆâ·â¤Á!¡¡2ÀïÏ¢Â³ÌÔÂÇ¾Þ¤Ç3Ï¢¾¡Æ³¤¤¤¿¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡¼0À¾Éð¡Ê2024Ç¯7·î19Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï19Æü¡¢À¾Éð¤ò4¡½0¤Ç²¼¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò3¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£º£µ¨3»î¹ç24¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç1ÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¿Íº¸ÏÓ¡¦ÉðÆâ¤ò¹¶Î¬¡£4²ó¤ËÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢7²ó¤Ë¤â2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÆñÅ¨¤òKO¤·¤¿¡£ÀµÌÚ¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤È¤Ê¤ë3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ºÂ®¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤Ï²óÉü¤·¡¢2°Ì¡¦¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò9¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËÆñÅ¨¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¡£Æ²¡¹¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÏÀµÌÚ¤À¡£¡Ö¤³¤ÎÁ°¡Ê4Æü¡Ë¤ÎÂÐÀï¤Î»þ¤Ï3ÂÇÀÊÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÆü¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤·¤ÆÎ×¤ó¤À·ë²Ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾ÉðÀèÈ¯¤Ïº£µ¨3»î¹ç¤ÎÂÐÀï¤ÇËÉ¸æÎ¨0.38¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÉðÆâ¡£¤³¤ÎÆü¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é4¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É3²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç4²ó2»àÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÀµÌÚ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£¤½¤Î¸å¤Î2»àÆóÎÝ¤Ç¤ÏËÒ¸¶Âç¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£2²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢7²ó¤Ë¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ±¦Á°ÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£17Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤Ç6ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ÎÂçÅö¤¿¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿º£·î8Æü¡£ÍâÆü¤«¤é¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¸þ¤±¤¿°ÜÆ°Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇµÙÆüÊÖ¾å¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤òµá¤á¤ÆÅö¤Æ¤¿¤¤Åö¤Æ¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁ°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢º£µ¨2·³¤Ç¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÔ¤Ã¤Æ¿¶¤ëÂÇ·â¤Î·¿¤Ë²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤òÃÖ¤¤¤¿¡£9Æü°Ê¹ß¤Ï29ÂÇ¿ô14°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.483¤È°ìµ¤¤ËÀ¹¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï³«Ëë5ÈÖ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ð¤«¤ê¤òµá¤á¤Æ¡ÖÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ï°ã¤¦¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¤Ç¹Ô¤±¤ä¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÂÌÌÜ¤Ê¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£»Ø´ø´±¤â¡Ö¤À¤¤¤Ö¶áÆ£¤Î¸å¤í¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¾¯¤·¤ª¤É¤ª¤É¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç3Ï¢¾¡¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¸å¤í¤òÂÇ¤Ä¡Ö6ÈÖ¡¦ÀµÌÚ¡×¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢7·î¤ËÆþ¤ê¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®µ×ÊÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬ºÆ¤Ó¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë