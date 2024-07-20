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DISC 1
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DISC 2
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4¡¡ ROLL
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6¡¡ ¥¸¥ç¥Ð¥¤¥í
7¡¡ DON'T CALL ME CRAZY
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9 ¡¡Winding Road
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14 Love,too Death,too
DISC 3
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11 ½Ö¤¯À±¤Î²¼¤Ç
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DISC 4
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3 ¡¡¥ª¡¼¡ª¥ê¥Ð¥ë
4 ¡¡THE DAY
5 ¡¡LiAR
6 ¡¡¿¿¤ÃÇò¤Ê³¥¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ç³¤ä¤·¿Ô¤¯¤»
7 ¡¡¥¥ó¥°&¥¯¥¤¡¼¥ó
8 ¡¡Montage
9 ¡¡¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥ì¥ó¥º
10 ¥Ö¥ì¥¹
11 Zombies are standing out
12 ¥Õ¥é¥ï¡¼
13 VS
14 ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
15 ¥¢¥Ó¤¬ÌÄ¤¯
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19th¥é¥¤¥ô¥µ¡¼¥¥Ã¥È "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024
M1Century Lovers
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M3¥¥ó¥°&¥¯¥¤¡¼¥ó
M4Mugen
M5REUNION
M6²¶¤¿¤Á¤Î¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
M7¥¢¥Ë¥Þ¥í¥Ã¥µ
M8¥á¥ê¥Ã¥µ
M9Sheep ¡ÁSong of teenage love soldier¡Á
M10¥¸¥ç¥Ð¥¤¥í
M11¥Õ¥é¥ï¡¼
M12Ìë´ÖÈô¹Ô
M13Taking a break
M14¥ª¥ì¡¢Å·»È
M15170828-29
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