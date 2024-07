ポルノグラフィティが、9月4日にベストアルバム『ポルノグラフィティ全書〜ALL TIME SINGLES〜』をリリースすることが発表された。初回生産限定盤には、これまでにリリースした全シングル楽曲に加え、今年の3月31日に行われた<19thライヴサーキット "PG wasn't built in a day">有明アリーナ公演の映像を収録。また、デビュー曲「アポロ」〜最新曲「解放区」までの音楽雑誌やWebメディアでのインタビュー記事を再構築、さらにメンバーが当時を振り返りつつ記した言葉も追録されたスペシャルブックレットと、様々なクリエイターが収録楽曲全57曲を57種類のビジュアルで表現したステッカーシートも封入される。

『ポルノグラフィティ全書〜ALL TIME SINGLES〜』



リリース日:2024年9月4日(水)【初回生産限定盤A】 (CD4枚+BD1枚) SECL-3130〜3135 ¥15,000(税込)【初回生産限定盤B】 (CD4枚+DVD2枚) SECL-3136〜3142 ¥14,000(税込)収録内容’杰シングルを含む全57曲収録19thライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024ライブ映像封入特典屮▲櫂蹇廖繊峅鯤区」まで、音楽雑誌やWebメディアでのインタビュー記事を再構築。さらにメンバーが当時を振り返りつつ記した言葉も収録されたSPブックレット楽曲ステッカー【通常盤 (CD4枚)】SECL-3143〜3147 ¥6,000(税込)収録内容配信シングルを含む全57曲収録封入特典「アポロ」〜「解放区」まで、音楽雑誌やWebメディアでのインタビュー記事を再構築。さらにメンバーが当時を振り返りつつ記した言葉も収録されたSPブックレット★収録楽曲DISC 11 アポロ2 ヒトリノ夜3 ミュージック・アワー4 サウダージ5 サボテン6 アゲハ蝶7 ヴォイス8 幸せについて本気出して考えてみた9 Mugen10 渦11 音のない森12 メリッサ13 愛が呼ぶほうへ14 ラックDISC 21 シスター2 黄昏ロマンス3 ネオメロドラマティック4 ROLL5 NaNaNa サマーガール6 ジョバイロ7 DON'T CALL ME CRAZY8 ハネウマライダー9 Winding Road10 リンク11 あなたがここにいたら12 痛い立ち位置13 ギフト14 Love,too Death,tooDISC 31 今宵、月が見えずとも2 この胸を、愛を射よ3 アニマロッサ4 瞳の奥をのぞかせて5 君は100%6 EXIT7 ワンモアタイム8 ゆきのいろ9 2012Spark10 カゲボウシ11 瞬く星の下で12 青春花道13 東京デスティニーDISC 41 俺たちのセレブレーション2 ワン・ウーマン・ショー 〜甘い幻〜3 オー!リバル4 THE DAY5 LiAR6 真っ白な灰になるまで、燃やし尽くせ7 キング&クイーン8 Montage9 カメレオン・レンズ10 ブレス11 Zombies are standing out12 フラワー13 VS14 テーマソング15 アビが鳴く16 解放区ライブ映像19thライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024M1Century LoversM2テーマソングM3キング&クイーンM4MugenM5REUNIONM6俺たちのセレブレーションM7アニマロッサM8メリッサM9Sheep 〜Song of teenage love soldier〜M10ジョバイロM11フラワーM12夜間飛行M13Taking a breakM14オレ、天使M15170828-29M16アビが鳴くM17解放区M18空想科学少年M19ハネウマライダーM20アポロM21サウダージM22オー!リバルEN1アゲハ蝶EN2ジレンマ◎ポルノグラフィティ全書〜ALL TIME SINGLES〜https://pornograffitti.lnk.to/ALL_TIME_SINGLES◎19thライヴサーキット "PG wasn't built in a day" Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024https://pornograffitti.lnk.to/19th_live_circuit【法人別 購入特典】Amazon.co.jp:コットン巾着※特典ご希望の方は「特典付き商品ページ」よりご予約・ご購入いただくようご注意ください。楽天ブックス:スマホショルダーセブンネットショッピング :トート型エコバッグセブンネットショッピング(ベストアルバム+映像商品同時購入):ラバーバンドTOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):アンブレラマーカ応援店特典:ジャケットサイズステッカー※応援店リストは追って発表